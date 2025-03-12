دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة. واختتم المشروع، الذي أُطلق عام 2015 وتضمن العديد من المباني، مرحلة الوفورات المضمونة بنجاح عام 2024، ويُعد المشروع علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء، حيث يقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت، ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكانية خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.

تضمن المشروع الرائد تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، بما في ذلك المقر الرئيسي، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي G وL. كما تم إجراء إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيسي للهيئة، بما في ذلك تركيب وحدات تبريد مائية (Water-cooled) متطورة بنظام مغناطيسي (Magnetic Bearing)، حيث تسهم هذه التحسينات في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة. فخلال ست سنوات، حقَّق المشروع وفورات بلغت نحو 35.2 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.8 مليون جالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقارب14,452 طنّاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، أن هذا المشروع يُبرز عمق الشراكة بين الجانبين في دفع عجلة الاستدامة، قائلاً: "نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفورات مالية وبيئية طويلة الأمد".

لا تقتصر فوائد المشروع على الوفورات المباشرة، بل تمتد إلى تعزيز البنية التحتية الذكية ورفع معايير الأداء التشغيلي، مما يدعم توجهات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد إسكو"، التي تأُسست عام 2013 كمبادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي، أسهمت بدورٍ محوري في قطاع شركات خدمات الطاقة في دبي، حيث عززت تحسين كفاءة الطاقة في المباني في مختلف أنحاء دبي. وكشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة في دولة الإمارات، نفذت "الاتحاد إسكو" عقوداً لأداء الطاقة وعززت مشاريع إعادة التأهيل المستدام انسجاماً مع رؤية دبي لمستقبل أخضر يتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة. وتهدف شركة "الاتحاد إسكو" إلى إنشاء سوق تعاقدات أداء قابلة للتطبيق لشركات خدمات الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني وإدارة مرافق أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها.

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