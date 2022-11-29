في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات اليوم العالمي للمستقبل

دبي: في إطار مُشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للمستقبل نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ندوة تعريفية حول "التوجهات التقنية الحديثة وأثرها على منظومة العمل بالقطاع الضريبي".

وتم خلال الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركة "جارتنر" - المُتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث- بحث العديد من الموضوعات المُتعلقة بالتوجهات المُستقبلية في القطاع الضريبي في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع في هذا المجال، فقد تم استعراض تطور المنصات السحابية الصناعية، وهندسة المنصات والتكنولوجيا المُستدامة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المرن، وأنظمة الحماية والأمن المعلوماتي الرقمية.

كما تم خلال الندوة التعريفية - التي عُقدت في مقر الهيئة في دبي – استعراض آخر التطورات في مجال "ميتافيرس" وانعكاسات هذه التطورات المُستقبلية على آليات العمل الضريبي وسبل الاستفادة منها.

ويعتبر اليوم العالمي للمستقبل مناسبة مثالية لتنظيم مثل هذه الفعاليات، حيث تسعى الهيئة عبرها إلى إحاطة موظفيها بآخر التوجهات التقنية الحديثة في المجال الضريبي، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة وخططها في مجال التطوير المستدام لخدماتها وأنظمة عملها، بالشكل الذي يعزز كفاءة وفاعلية النظام الضريبي الاماراتي.

#بياناتحكومية

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.