أبوظبي: أعربت الهيئة الاتحادية للضرائب عن شكرها وتقديرها للأعداد الكبيرة من الخاضعين لضريبة الشركات الذين حققوا مُعدَّلات امتثال مُرتفعة فيما يتعلق بالتسجيل لدى الهيئة في الفترات القانونية المُحدَّدة لكل فئة، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المُستحقات الضريبية خلال الفترات المُحدَّدة، مُشيرة إلى أن إنجاز مُعالجة هذه الأعداد الكبيرة من الإقرارات يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتُتيح آليات امتثال رقمية تُعد الأحدث من نوعها عالمياً، كما توفر المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي ومساعدة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الطوعي بسهولة ودقة.

وأعلن سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات تخطى 640 ألف مُسجَّل، مُشيراً سعادته إلى الإقبال الكبير من المُسجَّلين على تقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة قبل نهاية الموعد المُحدَّد للتسليم والسداد (أي نهاية سبتمبر 2025) عن الفترة الضريبية (السنة المالية) المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 2024.

وأكد سعادته أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية، في ظل حرص الهيئة على التواصل الدائم مع المعنيين بالقطاع الضريبي للتعرف على آرائهم وتعزيز مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة، والسعي إلى توثيق علاقاتها مع المجتمع بمؤسساته وأفراده وبجميع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر الاجتماعات المستمرة من خلال اللجان والمجموعات المُشتركة الاستشارية والتنسيقية التي تضم ممثلين من الجهات المعنية والقطاع الخاص في الدولة.

وقال سعادته: "تُظهر الإحصاءات أنه تمت مُعالجة مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية والتصريحات السنوية المُستلمة من المُسجَّلين بضريبة الشركات الذين انتهت الفترة الضريبية أو السنة المالية الخاصة بهم في 31 ديسمبر 2024، وتحقق هذا المُعدَّل المرتفع للامتثال الضريبي مع ارتفاع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، ونتيجةً لسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المُستحقة عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسرعة، حيث تم استلام آلاف الطلبات يومياً خلال الفترة الماضية ومعالجتها بكفاءة كبيرة، كما قام مركز الاتصال بتقديم الدعم الفوري اللازم لدافعي الضرائب عند الحاجة لذلك خلال أوقات الذروة".

وأوضح سعادته: "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بالمُحافظة على بيئة تشريعية ضريبية مُشجعة على الامتثال الطوعي تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات؛ تم إطلاق العديد من المُبادرات لدعم الخاضعين لضريبة الشركات وتسهيل امتثالهم الضريبي؛ من بينها قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، مع تحديد شرط للإعفاء من الغرامة بأن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى".

وأضاف سعادته: "ضمن هذه التسهيلات كذلك، أصدرت الهيئة في سبتمبر 2024 قراراً بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024 للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيس شركاتهم أو تسجيلها أو الاعتراف بها في أو بعد 1 يونيو 2023، والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير 2024، كما تقرر منح فترة سماح للمُسجَّلين لدى الهيئة المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، لإتاحة الفرصة للمُسجَّلين للقيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية خلال هذه الفترة بدون تطبيق الغرامات الإدارية عن مُخالفة عدم القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية المحفوظة لدى الهيئة".

وأرجع سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة نسبة الامتثال ونجاح المنظومة الضريبية في التعامل بكفاءة والمُعالجة الفورية للأعداد الكبيرة من طلبات تقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية؛ إلى الخطوات الاستباقية والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للارتقاء المتواصل بالخدمات الضريبية، حيث يمكن إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية من خلال خطوات رئيسية تتميز بالسهولة والوضوح وتستغرق دقائق محدودة، ويتم إجراء تحسينات مُستمرة على المنصة لتسهيل إجراءات التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة وكفاءة، خصوصاً بعد أن شهدت هذه الخدمات نقلة نوعية بتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية عليها، سواء فيما يتعلق بآليات عملها وتنفيذها داخليًا، أو في التسهيلات الإجرائية الكبيرة التي انعكست إيجابياً بصورة ملحوظة على تجربة المُتعامل، حيث تمكن فريق الهيئة من تحقيق نتائج إيجابية مؤثرة في تبسيط الإجراءات وتقليص جُهد المُتعامل خلال التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي عبر إلغاء الأعباء على قطاع الأعمال، مما يُساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات.

وأضاف سعادته أن زيادة معدل الامتثال الطوعي يرجع كذلك إلى الجهود التوعوية التي شملت العديد من حملات التواصل المُباشر مع الخاضعين للضريبة عبر مركز دعم دافعي الضرائب، وخدمة الدردشة الحية، ومركز الاتصال بالهيئة، ورسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى الرسائل النصية، والتوعية عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقيام المُختصين بالهيئة بتنفيذ آلاف الاتصالات الهاتفية بالخاضعين لضريبة الشركات لتذكيرهم بالقيام بالاستحقاقات الضريبية في الفترات المُحددة تجنباً للتعرض لغرامات التأخير.

وبدأت الهيئة في تنفيذ خطة شاملة على مدى العامين الماضيين ولا زالت مُستمرة خلال العام الحالي 2025 للتوعية بضريبة الشركات للفئات المعنية بجميع إمارات الدولة، حيث أطلقت حملة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وبلغ عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة منذ إطلاق حملتها حتى العام الحالي أكثر من 154 فعالية حضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد استفاد منها نحو 48 ألف مُشارك، بينما تُتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات.

