· الإعلان المشترك يأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الصادر ضمن "مشاريع الخمسين"

· ثاني الزيودي: السعي لأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دولة أوروبية يعكس النطاق الواسع لأجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات

· يوليا سفيرينكو: دولة الإمارات اكتسبت سمعة مستحقة كمركز تجاري ولوجستي دولي بارز

دبي: وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيرينكو النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، اليوم بياناً وزارياً مشتركاً بشأن عزم الدولتين إطلاق محادثات للتواصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد أوكراني رفيع المستوى إلى دولة الإمارات. وتؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة عنصراً رئيسياً في خطط أوكرانيا لإعادة تنشيط اقتصادها الوطني فور انتهاء الأزمة الراهنة، علماً بأن أوكرانيا تُعد أحد أهم الدول المصدِّرة للحبوب، مثل الشعير والقمح، إلى دول الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإعلان المشترك في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية والاستثمارية القوية بين الإمارات وأوكرانيا نمواً متواصلاً، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين في عام 2021 إلى 904.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28.4٪ عن نفس الفترة من عام 2020 وأكثر بـ 12.2٪

من عام 2019. وبلغت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا ما يقرب من 243.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار بنهاية عام 2020. وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد تعهدات التجارة والاستثمار التي تم إعلانها بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات في فبراير 2021.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن السعي لأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات مع دولة أوروبية يعكس النطاق الواسع لأجندة التجارة الخارجية الجديدة للدولة.

وقال معاليه: "إن بناء جسور تعاون أعمق وأقوى مع شركاء عالميين مهمين استراتيجياً يعد مكوناً رئيسياً في جهودنا لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وتوفر هذه الاتفاقية مع أوكرانيا، التي تمثل وجهة اقتصادية مهمة في أوروبا، مجموعة من الفرص الجديدة للمصدرين والمستثمرين والمصنعين في الدولة، كما تتيح إمكانية وصول الإنتاج الزراعي والصناعي لأوكرانيا إلى أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ونرحب بانفتاح أوكرانيا على التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في هذا الوقت، ونتطلع إلى التوصل لاتفاقية مفيدة للطرفين تسرع تدفق البضائع، وتؤمن سلاسل التوريد، وتخلق منصة للمشاريع المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ومن جانبها، قالت معالي يوليا سفيرينكو: "إن إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين أوكرانيا والإمارات سيؤدي إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لتعاون البلدين في التجارة والاستثمار، مما يساعد مجتمعي الأعمال فيهما على النمو عبر الاستفادة من الفرص الجديدة."

وأضافت: "اكتسبت دولة الإمارات سمعة مستحقة كمركز تجاري ولوجستي دولي بارز. وفي الوقت نفسه، تشتهر أوكرانيا بدورها كضامن عالمي للأمن الغذائي وقوة متنامية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذا يجعل اقتصادي الدولتين متكاملين، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز التجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في تسهيل التدفقات الاستثمارية".

ويأتي الإعلان المشترك حول إطلاق المحادثات مع أوكرانيا عقب إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، كما تجرى جولات من المحادثات حالياً مع كل من تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وذلك في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته

حكومة دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين. وتعد خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com