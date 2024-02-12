الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، بما في ذلك توزيع قطع الغيار والمعدات والآلات، والتجارة الإلكترونية والخدمات والتصنيع القطاعات المشمولة في المرحلة الأولى من المبادرة

البنك يسهّل تمويلات بقيمة 15 مليون درهم للشركات المؤهلة ضمن المرحلة الأولى ولمدة تصل إلى سبع سنوات لتمكينها من إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة لتعزيز فرص توسعها عالمياً

المبادرة تتوافق مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في تأكيد مكانة الإمارة منصةً مثاليةً لتعزيز استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمهيد طريق النمو والتطور أمامها

دبي: كشف "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم عن تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من "مبادرة دبي للنمو العالمي"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهر يناير الماضي، في خطوة تمثل التزاماً استراتيجياً هدفه تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إمارة دبي، من خلال برنامج ميسر لتمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم.

ويتمثّل هدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ويتم تنفيذها بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي بارز للأعمال وكذلك تعزيز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفد مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة. وتتماشى المبادرة، من خلال رصد وتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ودعم خطط توسعها ونموّها دولياً، مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في دبي، وتأكيد مكانتها كمركز رئيس لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر لها الإمارة منصة مثالية تعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهد لها الطريق لمزيد من النمو والتطور.

وستكون المرحلة الأولى من هذه المبادرة متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي في عدة قطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، من ضمنها توزيع قطع الغيار والمعدات والآلات، والتجارة الإلكترونية وقطاعي الخدمات والتصنيع؛ في حين سيتم إضافة المزيد من القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة من المبادرة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية في دبي، من أجل ضمان وصول المشاركين الذين تم اعتمادهم إلى التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم عالمياً.

15 مليون درهم

ومن خلال الدعم المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، ستعمل المبادرة على تسهيل تقديم تمويلات بقيمة 15 مليون درهم لتمويل الشركات المؤهلة لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة خلال مراحل توسعها عالمياً. وسيقدم البنك التمويل برسومٍ تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.

وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

معايير الأهلية

ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في المبادرة، تلبية مجموعة من معايير الأهلية التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي، وتشمل الاشتراطات للشركة المؤهلة أن تكون:

• قد تأسست وتعمل في دبي، ولديها نموذج أعمال ناجح.

• تعمل ضمن القطاعات المحددة المشار إليها.

• تعتزم استخدام التمويل لتوسيع أعمالها الحالية على المستوى العالمي.

• تدير مدفوعاتها بشكلٍ فعّال وفقاً لتدفق النقد من العمليات التشغيلية الحالية.

• لديها خطة عمل شاملة تحدد استراتيجيتها للنمو العالمي يتم تقديمها للمبادرة.

إجراءات الاشتراك في المبادرة

في حال استيفاء المعايير الأولية، سيقوم خبير متمرس بمراجعة شاملة لأعمال الشركات المتقدمة بالطلب، تليها مراجعة اللجنة التوجيهية المشتركة للبت في شأن إدراجها ضمن المبادرة. وستعمل الشركات المؤهلة عن كثب مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الفريدة للنمو.

طريقة التقديم

ترحب "مبادرة دبي للنمو العالمي" بجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي، بغض النظر عن جنسية مُلّاكها، لتمكينها من التوسُّع عالمياً. للمشاركة في رحلة النمو هذه ولمعرفة المزيد عنها، يُرجى زيارة الموقع:https://www.emiratesnbd.com/en/dubaismegrowth.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 863 مليار درهم (يعادل تقريباً 235 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 850 فرعاً إضافة إلى 4,431 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com