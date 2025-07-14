بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في تطوير بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعات المعرفة والإبداع

التعاون يُسهم في تسريع تبنّي الأدوات والسياسات العالمية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية بما يرسّخ الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد

الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة في جنيف.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن توقيع الاتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يشكّل خطوة نوعية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية وخدمية متكاملة تعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وأشار معاليه إلى أن التعاون مع "الويبو" يُسهم في تسريع تبنّي الأدوات والسياسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتكامل السياسات المعرفية، بما يرسّخ موقع الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والصناعات الإبداعية.

وقال معاليه: "تمثّل الملكية الفكرية أحد الممكنات الأساسية للنموذج الاقتصادي المعرفي الجديد في الدولة، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات العلمية والتقنية والثقافية. ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومواكبة التطورات التقنية والتشريعية على مستوى العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد".

وتفصيلاً، وقّع اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، معالي عبدالله بن طوق المري، وسعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك وتطوير بيئة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم التحول الرقمي وتطوير مشاريع مشتركة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز التكامل بين سياسات الابتكار والتعليم والصناعة والملكية الفكرية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها الويبو، وتشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز، وتحديث خطة العمل وتبادل التقارير والمعلومات الفنية بين الجانبين، بما يرسخ تنافسية بيئة الابتكار والإبداع في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك مهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية على المستوى الدولي، ودورها الريادي في دعم المبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين في مختلف القطاعات الحيوية.

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