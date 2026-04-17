التعاون يرسخ تميّز البنية التحتية الذكية والمتقدمة والمحفزة للإبداع والشراكات الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن انطلاق العمليات الإقليمية لشركة "جالاكسي كوربوريشن" العالمية في دولة الإمارات، مما يؤكد ريادة البيئة الإعلامية المتطورة والمهنية والمسؤولة والمتوافقة مع القيم والهوية الإماراتية، ويرسخ تميّز بنيتها التحتية الذكية والمتقدمة والجاذبة للمواهب والاستثمارات، والمحفزة للإبداعات والشراكات الاستراتيجية في قطاع الإعلام وتكنولوجيا الترفيه على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام، التي تتولى من موقعها كهيئة اتحادية تعزيز ريادة المشهد الإعلامي عالمي المستوى في دولة الإمارات وتكريس موقع الدولة كمنطلق حيوي ووجهة مفضلة للمواهب والكفاءات والمشروعات الإعلامية الطموحة، إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لتنسيق عالي المستوى واجتماعات مشتركة لتحقيق الرؤية الاستشرافية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعي الإعلام والترفيه.

منظومة إعلامية وتكنولوجية متطورة

ويمثل افتتاح مقر "جالاكسي كوربوريشن"، التي تتخذ من العاصمة الكورية سيؤول مقراً لها وتعد رائدة في تكنولوجيا الترفيه القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافة نوعية تعكس مدى جاذبية البيئة الإعلامية المتقدمة في الدولة، ويتماشى مع جهود الهيئة لتوفير مختلف مقومات جذب الكفاءات الإقليمية والعالمية والشراكات الاستراتيجية.

وتعمل الشركة العالمية في مجالات الإعلام، والملكية الفكرية، والتجارة، والتكنولوجيا، لتقديم حلول ترفيهية متطورة ومبتكرة، ويأتي اختيارها لدولة الإمارات لتوسيع عملياتها ليؤكد النجاح المستمر للدولة في تنظيم بيئة إعلامية نوعية وتطوير أطر مرنة وشفافة وتفاعلية متميزة في المشهد الإعلامي الإماراتي المزدهر والمتطور باستمرار، لما فيه إرساء دعائم استدامة النمو والتقدم في الصناعات الإعلامية المتطورة.

ريادة إعلامية إماراتية

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في توفير كافة الأطر التنظيمية والمقومات الحيوية والخدمات الإعلامية المتكاملة لترسيخ دعائم بيئتها الإعلامية المتطورة والمتقدمة والجاذبة للمواهب والمشاريع الإعلامية والتكنولوجية المتميزة المحلية والعالمية.

وقال معاليه: "بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الاستراتيجية، تواصل دولة الإمارات استقطاب الشركات العالمية الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل التكنولوجيا والإبداع والإعلام. وقرار الشركات العالمية مثل "جالاكسي كوربوريشن" بتأسيس مقرات لها في دولة الإمارات يجسد الثقة الكبيرة في منظومتنا الاستثمارية والإعلامية، ويسهم في نمو الاقتصاد الإعلامي والإبداعي وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي على المستوى الوطني، ويدعم تكريس الريادة الإعلامية لدولة الإمارات لتظل الوجهة المفضّلة والمحور العالمي الذي تلتقي فيه المواهب والاستثمارات الإعلامية مع التطوير الإعلامي المسؤول والبنّاء."

أطر تنظيمية وتمكين للإبداع

وعلى مستوى تطوير البيئة التشريعية والداعمة، أشار سعادة الدكتور جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن الهيئة تتولى وضع وتطوير الأطر التنظيمية الأحدث والبيئة الأكثر تمكيناً لدعم الابتكار المستمر في البيئة الإعلامية، مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والمصداقية.

وأضاف سعادته: "يسهم هذا التعاون الاستراتيجي مع الشركات العالمية في تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول إعلامية وترفيهية مستقبلية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزز الثقة في البيئة التنظيمية المتكاملة والمرنة، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص نوعية واعدة في المشهد الإعلامي الإماراتي الذي يمتلك استراتيجية نمو طموحة وواضحة للمستقبل."

شراكات استراتيجية عابرة للحدود

من جانبه، أشاد تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة "جالاكسي إم إي" والشريك المؤسس لشركة "جالاكسي كوربوريشن"، بالبنية التحتية الذكية والمتقدمة التي توفرها الدولة، قائلاً: "بصفتنا شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الترفيه، ونعمل في نقطة التقاء المحتوى الكوري وثقافة ’الكي بوب‘ مع التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإننا نرى في دولة الإمارات بيئة مثالية وجاذبة للابتكار والنمو. ولقد حققت الإمارات بالفعل تقدماً ملحوظاً كمركز عالمي رائد، ونحن نؤمن بأنها تمتلك إمكانات نوعية للقيام بدور متزايد الأهمية في تطور صناعات تكنولوجيا الترفيه على الساحة العالمية."

رؤية مستقبلية مستدامة

وخلال اللقاء المشترك الذي عُقد في مقر الهيئة الوطنية للإعلام بدبي، أكدت قيادة "جالاكسي كوربوريشن" ثقتها الكبيرة بالرؤية الطموحة لدولة الإمارات، معربة عن التزامها باستكشاف الفرص المستقبلية في قطاع تكنولوجيا الترفيه. وتجسد هذه الخطوة التركيز المستمر للهيئة الوطنية للإعلام على تقديم السردية الإعلامية الملهمة لدولة الإمارات وإبراز سمعتها العالمية، عبر بناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام لمنظومة إعلامية وترفيهية تنافسية وجاهزة للمستقبل.

نبذة عن الهيئة الوطنية للإعلام:

تتولى الهيئة الوطنية للإعلام مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى الهيئة لترسيخ ريادة المشهد الإعلامي في الدولة بما يتوافق مع القيم والهوية الوطنية، وتعزيز موقع الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب والكفاءات والمشروعات والاستثمارات الإعلامية الطموحة. ومن خلال تطوير الأطر التنظيمية الأحدث والبيئة التشريعية الأكثر تمكيناً، تعمل الهيئة على ترسيخ قيم المصداقية والشفافية والمهنية والاستباقية، ودعم صناعة إعلامية مستدامة وتنافسية تقدم سرديات ملهمة عن دولة الإمارات محلياً وعالمياً.

-انتهى-

#بياناتحكومية