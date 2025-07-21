أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الهوية المرئية والشعار الرسمي لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، وذلك في إطار التحضيرات التي تقودها شركة مجموعة بريد الإمارات، الجهة الممثلة لعضوية الدولة في الاتحاد البريدي العالمي، لاستضافة المؤتمر الدولي الأكبر في قطاع البريد واللوجستيات، والمقرر انعقاده في إمارة دبي بتاريخ 8 وحتى 19سبتمبر 2025، تحت شعار «قيادة التغيير لصناعة المستقبل». ويندرج المؤتمر ضمن أعمال الاتحاد البريدي العالمي، الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقطاع البريد، حيث يُعقد كل أربع سنوات لاتخاذ قرارات بشأن اعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وتحديد القواعد المستقبلية لتبادل البريد الدولي.

وجاء الإطلاق خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة السويسرية برن، بحضور سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب مسؤولي الاتحاد البريدي العالمي وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد وعدد من كبار الشخصيات من دولة الإمارات وسويسرا.

وشكّل الحفل، الذي استضافته اللجنة المنظمة للدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، محطةً محوريةً جمعت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد والجهات المعنية لمناقشة الرؤى المستقبلية والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث. كما مثّل فرصة لاستعراض الخطط التنظيمية والخدمات اللوجستية المرافقة للمؤتمر، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير تجربة استثنائية تليق بمكانة هذا الحدث الدولي.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين: "يسرّ دولة الإمارات أن تكون الدولة المضيفة للمؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، وهو ما يعدّ تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي بمكانة الدولة وريادتها في تمكين منظومة الخدمات البريدية واللوجستية ودورها البارز في ربط المجتمعات والاقتصادات ."

وأضاف معاليه: "من خلال هذا المؤتمر، نسعى إلى تمكين متخذي القرار من إعادة رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي واللوجستي العالمي عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وتبنّي التقنيات الحديثة، وتطوير نماذج عمل مرنة ومستدامة تستجيب للتحولات الرقمية المتسارعة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ورسالتها الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة وترسيخ أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للعالم أجمع ."

ويعكس شعار المؤتمر «قيادة التغيير لصناعة المستقبل» الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي العالمي، كما يُبرز هذا الشعار الإرث العريق للقطاع في ربط الشعوب عبر الحدود، إلى جانب تحوله المتسارع نحو الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. وتجسّد الهوية المرئية رمزية الصقر، الذي يعبّر عن الثقة والقوة والرؤية الاستباقية، إلى جانب بوابة المستقبل التي تعبّر عن الانفتاح على الغد ودور القطاع المتنامي في تعزيز الترابط العالمي. وتشكل هذه الهوية دعوةً جماعية للعمل المشترك نحو تحديث البنية التحتية وتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التعاون الدولي الشامل، وتجديد الالتزام بالمبادئ متعددة الأطراف التي تُوجّه عمل الاتحاد البريدي العالمي باعتباره مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

ويأتي تنظيم مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي، بما يحمله من أبعاد استراتيجية وتطلعات مستقبلية، انسجاماً مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، والتي تضع ضمن أولوياتها ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية، وتعزيز حضورها المؤثر في المنظمات والمحافل الدولية.

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