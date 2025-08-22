الإمارات العربية المتحدة: تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج التي تمتد لغاية عامين 2025و 2026، وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة والتسعين للمجلس، الذي عُقد في دولة الإمارات، بحضور معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والسادة أعضاء المجلس التنفيذي، وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية اليمن.

وافتتح الاجتماع سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، حيث استهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة، معربًا عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما توجه سعادته بالشكر إلى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة السابقة للمجلس، مثمنًا جهوده المقدّرة ومتابعته المستمرة للأنشطة والمبادرات والبرامج التي شهدتها الدورة الماضية من عمل المكتب. وأشاد سعادته كذلك بجهود المراكز التابعة للمكتب ودورها الحيوي في تنفيذ أجندة وبرامج العمل وتحقيق أهدافها.

وفي السياق ذاته، أعرب سعادته عن بالغ الامتنان لمعالي الدكتور عبد الرحمن العاصمي، المدير العام السابق لمكتب التربية العربي لدول الخليج، على ما قدّمه من جهود مباركة ومبادرات رائدة أسهمت في تعزيز مسيرة المكتب وحضوره التربوي الخليجي. كما رحّب بمعالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام الجديد للمكتب، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة المكتب نحو المزيد من التميز والإنجاز.

وأكد سعادته خلال كلمته أن الدورة الحالية ستمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التربية والتعليم، ومواصلة مسيرة التكامل التي أثمرت عبر عقود إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، جعلت من التعليم في دول المجلس نموذجًا يُحتذى إقليميًا ودوليًا. وشدد على ضرورة ترسيخ محاور الرؤية الخليجية المشتركة في المجال التربوي للتمكن من صياغة مستقبل التعليم في المنطقة، وصولاً للتأثير والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التعليمية العالمية.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات ستعمل خلال فترة رئاستها للمجلس على تعزيز الهوية والقيم الخليجية المشتركة، ودعم الجهود التي تحقق التكامل التربوي وتبادل الخبرات، وإعادة تعريف مفهوم جودة التعليم، إلى جانب إطلاق مبادرات ابتكارية تدعم الأنظمة التعليمية، وتعزز عملية صنع القرار التربوي وفق أسس قائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية.

وفي كلمته في الاجتماع رفع معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الشكر لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء على رعايتهم الدائمة للمكتب، كما وجه الشكر لأصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم على تعزيز دور المكتب ومراكزه المتخصصة. وللأمانة العامة بمجلس التعاون على ما يجده المكتب من مساندة واهتمام. مشيدا معاليه بما قدمته دولة قطر خلال رئاستها للمجلس من جهود مباركة أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك. متمنيا معاليه لرئاسة الدورة (2025 ـــ 2026) من دولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العمل التربوي الخليجي، وقال معاليه " إن أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم وفي إطار تنفيذ قرار لجنة الوزراء في اجتماعها الثامن بالدوحة في يونيو 2024م، فقد كلف المكتب بإعداد دراسة شاملة لإعادة صياغة استراتيجيته؛ بما يواكب مستجدات التعليم، ويعزز مكانة دول المجلس في المؤشرات العالمية، إلى جانب تقييم مراكزه وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع التوجهات الحديثة. كما نص قرار الاجتماع التاسع للجنة الذي انعقد بالكويت في مايو 2025م، على تطوير الاستراتيجية بإضافة أبعاد ثقافية ومهنية وتقنية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب إقرار الجدول ومناقشة بنوده، كما شمل الاجتماع عرضًا لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حول تعزيز جودة التعليم في دول مجلس التعاون ومبادرات المؤسسة الداعمة لذلك. واختتمت أعمال الاجتماع بورشة عمل شارك فيها وكلاء وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، وتركزت بصورة رئيسية على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وتؤكد دولة الإمارات، من خلال ترؤسها لهذه الدورة، التزامها الراسخ بدعم العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الرؤى التربوية، وتعزيز مكانة التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

-انتهى-

