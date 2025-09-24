في إطار السعي المتواصل لدعم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وفي ضوء النجاح الذي حققته فعاليات "جولات ستارت أب بحرين" في تنمية بيئة الابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال، تم استضافة النسخة التاسعة عشر لجولات ستارت أب بحرين بدعم من صندوق العمل "تمكين" وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وذلك بهدف تطوير المشاريع الناشئة على مستوى المملكة.

وشملت الفعالية لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمستثمرين في مجال ريادة الأعمال، وهم: السيدة سامانثا إيفانز المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ستارت أب جينوم"، السيد ليث الخليلي الشريك المساعد في شركة ممتلكات البحرين القابضة، السيدة سارة عنان خبير ومستشار في بلوسوم أكسليريتور والسيد عبدالرحمن الجفري مستثمر رأس مالي وشريك في 500 غلوبال.

وقد شارك في الفعالية عدد من المشاريع البحرينية الناشئة والتي تضمنت كلاً من: شركة سيرتي وهي منصة ذكية تسهل التوظيف عبر ربط الباحثين عن عمل بأصحاب الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصفية النتائج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي بالإضافة إلى تقليل وقت التوظيف، وشركة ثوبيفاي وهو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل تفصيل الزي الرجالي التقليدي "الثوب" من خلال ربط المستخدمين مع الخياطين في سوق رقمي متكامل، وشركة لامع وهي منصة متخصصة في إنشاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشركة تنامي وهي منصة تكنولوجيا تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة عبر حلول استثمارية بديلة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة وتقديم أدوات تدعم تحقيق الأهداف المالية للمستثمرين، وشركة إكس سين التي تقدم حلول متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين المحاسبة، وإدارة المخزون، ونقاط البيع والمبيعات وموارد المؤسسات.

وبعد استعراض الأعمال المشاركة في المسابقة، وتقييم المشاريع من قبل أعضاء لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة في مسابقة هذا العام وهي شركة "تنامي" التي فازت بالمركز الأول، بينما فازت شركة "سيرتي" بالمركز الثاني.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور نواف المسقطي أحد مؤسسين شركة تنامي، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، وأضاف قائلاً: "يشرفنا حصولنا على المركز الأول في جولات ستارت أب بحرين، وهي منصة واعدة تدعم الابتكار والمشاريع الريادية. هذا الفوز يعكس التزامنا المتواصل بتحقيق التميز، ويشكل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو المزيد من الإنجازات والنمو المستدام."

من جانبه، أعرب السيد يوسف السباع الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسين منصة سيرتي، عن خالص شكره وتقديره قائلاً: "نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي أسهمت في نجاح هذه المبادرة. مشاركتنا في ستارت أب بحرين كانت تجربة ثرية وملهمة اتاحت لنا الفرصة للتواصل الفعّال مع مجتمع ريادة الاعمال واكتشاف آفاق جديدة للنمو والابتكار."

ويأتي دعم تمكين تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

