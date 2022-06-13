أبوظبي - وقعت هيلث-تك- احدى مراكز التدريب الرائدة في المجال الطبي والغير الطبي- في الدولة التابعة لـشركة "ريسبونس بلس القابضة"، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية آسيا للأعمال (ASB)، التي تم تأسيسها بالتعاون مع كلية MIT Sloan للإدارة وبنك نيجارا ماليزيا. ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه في مجال تبادل المعرفة والخبرات بين مؤسستين مرموقتين لتعزيز نمو قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لشركة ريسبونس بلس من قبل الرائد توم لويس الرئيس التنفيذي للشركة، والبروفسور تشارلز فاين، الرئيس المؤسس وعميد كلية .ASB

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، بغرض تبادل المعرفة والخبرات التي تخدم قطاع الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى. وتحدد هذه الاتفاقية التزام الطرفين في التواصل المستمر لتسهيل تنفيذ شروط التعاون، وعقد اجتماعات شهرية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات لتحقيق الأهداف الأساسية لكلا الطرفين.

وفي هذا السياق، علّق الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة" قائلاً: "تعتبر هذه الاتفاقية مهمة للغاية، وهو التعاون الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع مؤسسة علمية عريقة مثل ASB. وتسعى ريسبونس بلس من خلال هذه الشراكات من تثبيت اسمها على الخارطة الدولية كلاعب أساسي في مجال الرعاية الصحية".

ومن جهته، يعلق البروفسور تشارلز فاين:" تتشرف كليةASB التعاون مع هيلث- تك وريسبونس بلس لتبادل المعرفة والخبرات في تطوير الكوادر المهنية مما يتماشى مع مفهوم الأعمال الآسيوي. وهذه هي الاتفاقية الأولى لنا في المنطقة، ونتمنى مواصلة التعاون مع شركات أخرى في المستقبل".

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حول" ريسبونس بلس القابضة"

"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

حول ASB

ASB هي شراكة بين كلية MIT Sloan للإدارة وبنك Negara Malaysia (البنك المركزي الماليزي). وهذ الشراكة هي عبارة عن كلية أعمال تقدم دورات متعلقة بإدارة الأعمال في شكل برنامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة 20 شهرًا ودروس تعليم تنفيذي للطلاب من ماليزيا ومن جميع أنحاء العالم. من خلال الشراكة ، يتعاون MIT Sloan و Bank Negara في تصميم البرامج الأكاديمية ، وتصميم المناهج الدراسية ، والتصميم التنظيمي ، والقبول ، وإدارة كلية آسيا للأعمال.