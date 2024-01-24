مسقط: أعلن الأهلي الإسلامي عن افتتاح فرعه الجديد في ولاية قريات. والذي يعتبر كأول بنك إسلامي في الولاية، والذي يهدف الى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لسكان المنطقة، مواصلاً بذلك تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة. وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي قريات.

يقع فرع الأهلي الإسلامي الجديد في ولاية قريات الساحلية التي تشتهر بتاريخها العريق ومناظرها الخلابة، وسيكون الفرع بمثابة مركزًا حيويًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويلتزم الأهلي الإسلامي بتلبية كافة احتياجات قاعدة عملائه المتنامية، واستقطاب الفرص الجديدة في المنطقة. ومع ظهور العديد من المشاريع السياحية في قريات وما حولها، وفضلاً للوعي المتزايد حول الخدمات المصرفية الإسلامية، يشيد الفرع الجديد على مهمة الأهلي الإسلامي المتمثلة في تقديم قيمة استثنائية لمساهميه، وتوفير سهولة الوصول لكافة فئات المجتمع، وعلى وجه التحديد الأفراد المقيمين في المناطق النائية من السلطنة.

وعلى ضوء حفل الافتتاح قالت الفاضلة نورا سلطان، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الأهلي الإسلامي، "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن توفير خدمات الأهلي الإسلامي المصرفية في ولاية قريات الرحبة. ونَعِدُ بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بيئة حديثة ومتطورة تواكب أحدث الخدمات المصرفية الرقمية. وسيكرس فريقنا من أصحاب الخبرات جهوده لتجاوز توقعات العملاء من الأفراد والشركات. وبينما نواصل مسيرة نمونا الواعدة، سنتمكن من ترك بصمة خالدة في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية في كافة أنحاء السلطنة."

ويؤكد الأهلي الإسلامي لعملائه الجدد، أنه على أهبة الاستعداد لبذل كافة الجهود المطلوبة للمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة.

وبهدف الترحيب بعملاء فرع قريات الجدد ليحظوا بتجربة مصرفية استثنائية، أضافت الفاضلة نورا سلطان قائلةً، "بصفتنا أول مصرف إسلامي يقدم الخدمات المتوافقة مع الشريعة في الولاية، نضمن لكم النزاهة والتفاني التام في تقديم أفضل الخدمات المصرفية، ونسعى نحو تحقيق متطلباتهم وتجاوز توقعاتهم. ونتطلع إلى استقبال عملائنا الجدد وبناء علاقات طويلة الأجل معهم."

ومع تدشين الفرع الجديد، يعزز الأهلي الإسلامي التزامه بنهج النمو والابتكار، مؤكداً على رؤيته المستقبلية للتوسع في المزيد من المناطق والولايات حول السلطنة. مرتكزاً على مبدأ النزاهة والثقة المتبادلة، يؤكد الأهلي الإسلامي تفانيه الراسخ والهادف لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملاء ولاية قريات.

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