عمان - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، في مقر الهيئة اليوم الأحد، الدكتور طلال أبوغزاله الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية العلاقة التشاركية والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم الوطن والمواطن والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع، مشيداً سموه بدور مجموعة طلال أبوغزاله العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مستدامة ودعم قطاعات تنموية أساسية ومختلفة.

من جانبه، عبر أبوغزاله عن فخره واعتزازه بالمصابين العسكريين الذين قدموا الغالي والنفيس خدمةً للوطن والذود عن حماه، وكان لهم الدور الأكبر فيما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار، مثمناً دور الهيئة في إعادة تأهيل المصابين العسكريين وذويهم من خلال تدريبهم على مهن تناسب ميولهم وقدراتهم.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة المصابين العسكريين وذويهم.

وفي نهاية اللقاء جال أبوغزاله، على مرافق الهيئة وأقسامها المختلفة، واستمع إلى شرح حول آلية عملها، وأهم الواجبات التي تضطلع بها، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.

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