أبوظبي: نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حفل تكريم لمحافظي البنوك المركزية الخليجية السابقين. وخلال الاحتفال، جرى تكريم معالي عبدالحميد سعيد الأحمدي ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظي مصرف الإمارات المركزي السابقين على هامش الاجتماع التاسع والسبعين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في مدينة الدمام - في المملكة العربية السعودية، لدورهما البارز في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المصرفي خلال فترة عملهما.

وبهذه المناسبة، أشاد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي بالدور البارز لكل من معالي عبد الحميد سعيد الأحمدي ومعالي مبارك راشد المنصوري بما تحقق من إنجازات هامة، خصوصاً في مجالات تعزيز الإدارة النقدية والاستقرار المالي، وتطوير منظومة الإشراف والرقابة، وترسيخ بنية تحتية مالية قوية مع اعتماد التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تقوية دور الإمارات الحيوي في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، مما عزز من جاهزية الدولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، نتيجة للاستجابة المبكرة، ولاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة."

وأكد معاليه على السياسات والبرامج المتقدمة التي اعتمدها المصرف المركزي قائلاً: "تعكس الإنجازات التي تم تحقيقها فاعلية النهج الذي يسير عليه المصرف المركزي في تطوير القطاع المالي في الدولة وتعزيز تنافسيته عالمياً، وسنواصل تكثيف وتيرة العمل وطرح الخطط والمبادرات الجوهرية تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة وأهداف المصرف المركزي".

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