· باستثمارات 60 مليون دولار .. إنشاء مركز للخدمات اللوجستية والجمركية لخدمة الأعمال في السخنة وشرق بورسعيد

· وليد جمال الدين: "تطوير الأعمال الجمركية يساهم في دعم تدفق سلاسل الإمداد العالمية" إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في السخنة وشرق بورسعيد

· طارق سلطان: "أجيليتي تستثمر في الابتكار والاستدامة وتعاونها مع المنطقة الاقتصادية يعزز من مكانتها عالميًّا"

القاهرة: أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.

وقد وقع العقد كلاً من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ طارق سلطان، نائب رئيس شركة أجيليتي، وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة، وكذلك ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد ،باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وعقب توقيع العقد، قال السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:"أن توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، لتشغيل المركز اللوجيستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/2025 واستكمالاً لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة، فضلاً عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع .

وأضاف جمال الدين: " أن هذا الاتفاق يأتي اتساقاً مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين فضلاً عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية."

من جانبه أكد السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "لطالما لعبت مصر دوراً مهماً في التجارة العالمية والإقليمية، وإن مشروع التحديث الطموح هذا، إلى جانب جهود التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الحكومة، يظهران تصميم الدولة على أن تكون دولة اقتصادية رائدة في المستقبل، لافتاً إلى أنه من خلال تطوير وتحديث مراكز الخدمات الجمركية واللوجستية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدماً في العالم، وشريكاً تجارياً لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين كحلقة وصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا. وسوف تتمتع الشركات التي لها وجود في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستفادة من أفضل بنية تحتية وخدمات لوجستية في العالم، إضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية، وسط الأسواق الأسرع نمواً."

#بياناتحكومية

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نبذة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 461 كم2 وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية / تنظيمية، يحق للهيئة الموافقة على المراسيم ،واقتراح حوافز إضافية، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل ، والتوظيف، والتمويل ،وتطوير الشراكات ،وتقديم خدمات تسهيل الأعمال، وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، حيث تعد بيئة الأعمال المواتية لا توفر بالمنطقة الدعم للأعمال الجديدة فحسب، بل تدعم أيضًا المستثمرين الحاليين للنمو والتوسع في مشروعاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تتمثل رؤيتنا في الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس والأراضي المحيطة على ضفتيها، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية يتجاوز عدد قواها العاملة في مجموعة شركاتها 50,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة وتتواجد في القارات الست. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن أكبر شركة خدمات طيران في العالم؛ شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا؛ شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل؛ وشركات متخصصة في رقمنة الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية والمزيد. تستثمر أجيليتي في الابتكار والاستدامة والمرونة، وتمتلك حصصاً في الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعيد تشكيل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتجارة الإلكترونية وغيرها من الصناعات. أجيليتي هي شركة عامة مدرجة في الكويت ودبي.

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