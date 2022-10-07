الحمراني " هدفنا تطوير اقتصاد إمارة عجمان وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار "

عجمان : حرصاً من اقتصادية عجمان على تطوير مبادراتها ومشاريها الداعمة للبيئة الاقتصادية في إمارة عجمان وإيماناً منها بأهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الدوائر والجهات الحكومية الاقتصادية المختلفة في الدولة، اجتمعت اقتصادية عجمان مع اقتصادية أبو ظبي للاطلاع على أفضل الممارسات التي ساهمت في النهضة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتم الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي وذلك بهدف بناء خطة جديدة للمبادرات والمشاريع الاقتصادية لإمارة عجمان الجاذبة للاستثمار المحلي والعالمي. .

وبهذا الصدد أكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الجهات الاقتصادية المحلية والدولية لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهدف خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، وقال الحمراني " نشكر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لنقلها المعرفة المتميزة عن مبادراته ومشاريعها التي ساهمت في نهضة اقتصاد إمارة أبوظبي، حيثُ كان الاجتماع مثمراً بالمعلومات المعرفية القيمة عن الاقتصاد وطرق تطويره ونتمنى لهم مزيداً من التفوق والتطور، وإن هدفنا الدائم هو زيادة المعرفة لتطوير اقتصاد امارة عجمان وجعلها إمارة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية "

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