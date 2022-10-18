حرصا من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالاطلاع على أفضل الممارسات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز التبادل المعرفي والاقتصادي ,اجتمعت اقتصادية عجمان مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتجارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية , للاطلاع على المبادرات والمشاريع الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادية , عن طريق الاتصال المرئي بهدف تبادل الخبرات الاقتصادية بين الطرفين .

وبهذا الصدد أكد سعادة /عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية على أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الجهات الاقتصادية الدولية لدعم الأهداف المبادرات والمشاريع لدائرة التنمية الاقتصادية في الامارة، و لتطوير المبادرات والمشاريع الاقتصادية الخاصة بالدائرة بهدف خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، وقال الحمراني " نشكر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصاديه لنقلها المعرفة المتميزة في المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية ، ولقد كان الاجتماع مثمراً بالمعلومات القيمة عن الاقتصاد , ومن ابرز المحاور التي تم التطرق اليها لخدمة المصلحة المتبادلة بين المؤسستين وطرق تطوير المبادرات و المشاريع ، التعاون المتبادل في برنامج التشابك الصناعي والترابطات في الأردن وعقد ورشات عمل ولقاءات ثنائية لنقل افضل التجارب بين المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة في الأردن مع المستثمرين في امارة عجمان , و كما اكد عن أهمية التعاون في مجال رسم سياسات واعداد استراتيجيات وصياغة مؤشرات الأداء بين كلا المؤسستين .

كما أضاف الحمراني على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين من خلال عقد دورات تدريبية و ورش عمل في مجال إدارة برامج تطوير الأعمال التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تنمية وتوسيع النطاق الاقتصادي لديهم .

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