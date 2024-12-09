يعزز جاذبية المدينة كمركز مبتكر للشركات الصينية

دبي: افتتح في مدينة إكسبو دبي المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري. ويهدف المركز الجديد إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة إكسبو وبيئة الأعمال المبتكرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الصينية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المدينة كمركز تجاري مبتكر للشركات الصينية.

ويأتي افتتاح المركز بالتزامن مع مرور 40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وحضر الافتتاح الرسمي سعادة جانغ يمينغ السفير الصيني لدى الإمارات وسعادة أو بوكيان القنصل العام للصين وممثلون عن مدينة إكسبو دبي ومؤسسات صينية رائدة.

وقال جانغ يمينغ، سفير الصين لدى الإمارات: "إن الصين والإمارات العربية المتحدة شريكان موثوقان ملتزمان بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة ونحن على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز صداقتنا وتعميق الثقة السياسية وتعزيز التعاون العملي. سيضمن المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري استمرار ازدهار شراكتنا الاستراتيجية الشاملة وتحقيق فوائد أكبر لشعبينا.".

وقال نجيب العلي، المدير التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: "تقع مدينة إكسبو في قلب مستقبل دبي، وتبرز بسرعة كوجهة عالمية المستوى لجميع الذين يشاركوننا التزامنا بصنع مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. نحن فخورون بأن نشهد افتتاح المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري، وهو معلم بارز في التاريخ المشترك لبلدينا ورمز مهم لرؤيتنا المستقبلية المشتركة".

تضم مدينة إكسبو دبي شركات صينية مبتكرة، بما في ذلك "سينو ترانس" وشركة شاهين. وساهم إطلاق المخطط الرئيسي الجديدة لمدينة إكسبو إلى المزيد من الاهتمام من جانب المؤسسات الصينية التي تجذبها الرؤية المستقبلية لتطور المدينة والقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض وميناء جبل علي - وهو مركز رئيسي في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط آسيا بأفريقيا وأوروبا عبر شبكات برية وبحرية لتحسين التكامل الإقليمي وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما كانت مدينة إكسبو دبي قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة الأسهم الخاصة العقارية (غاو كابيتال بارتنرز) "Gaw Capital Partners" ومجموعة (لينغانغ) "Lingang" لدراسة إنشاء مجمع إكسبو لعلوم الحياة، بينما ستستقبل مدينة إكسبو الشهر المقبل أكثر من 70 من كبار قادة الأعمال الصينيين من برنامج "سي. كي. جي. اس. بي." للرؤساء التنفيذيين. ستمكنهم الزيارة من اكتشاف المزيد حول العمليات التجارية السلسة في المدينة ومنظومتها التعاونية ودورها كمركزٍ للابتكار والحلول المستدامة الرائدة، وتتبع مشاركة مدينة إكسبو دبي في منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي سلط الضوء على الفرص خاصة مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33).

يضم مركز التبادل الاقتصادي والتجاري، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع، معرض "نسج حلم آلاف السنين"، من تنظيم مجموعة تجار الصين بالتعاون مع سينوترانس وجامعة نانجينغ للفنون، والمفتوح للجمهور. ويتيح المعرض للزوار التعرف على التاريخ الغني لطريق الحرير، وتتبع أصول الروابط العريقة بين الإمارات والصين؛ واستكشاف الإمكانات غير المحدودة للتعاون المستقبلي.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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