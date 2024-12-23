دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح مركز جديد مخصص لتمكين رواد الأعمال الشباب الإماراتيين أبوابه في مطار دبي الدولي (DXB). يمثل "الحي الإماراتي"، وهي مبادرة بقيادة المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، مشروعاً رئيسياً ضمن الحزمة الأولى من برامج ومشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي كقدوة إقليمية وعالمية مع توسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق الدولية.

يقع "الحي الإماراتي" بين الصالتين B وC في مبنى المسافرين 3، وهي المنطقة التي تشهد حركة مرور عالية تُقدر بستة إلى سبعة ملايين مسافر سنوياً. ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير الفرص لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، وتقديم التدريب المتخصص للشباب ورواد الأعمال، ما يسهم بتأهيلهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية، ويعزز قدرتهم على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.

يضم "الحي الإماراتي" حالياً أربعة مشاريع رائدة:، وهي، مشروع "أمدال" من أفنان بوشلات، وهو مفهوم يتمحور حول ابتكار منتجات صحية بنكهات محلية أصيلة؛ و"مزارع ميرا" وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد تعمل على تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود، وخاصة المزارعات، من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجاتهن الطبيعية؛ ومشروع "نُوى" للشاب عبد العزيز الجابري، وهو مشروع يحتفي بالتراث الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استخدام مكونات محلية لإنتاج منتجات عالية الجودة على مستوى عالمي؛ ومشروع "من العرب" لصاحبته علياء المهيري، وهي علامة فاخرة للعطور المنزلية تُعيد تقديم الروائح العربية للمنازل العصرية في جميع أنحاء العالم.

يوفر "الحي الإماراتي" فرصة فريدة للشباب الإماراتي الطموح، مما يسمح لهم بعرض منتجاتهم في مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنمية بيئة ريادة أعمال مزدهرة لشبابها. من خلال الوصول إلى الموارد والتدريب وهذه المنصة الفريدة، يهدف المشروع إلى تمكين جيل جديد من قادة الأعمال الإماراتيين الذين سيقودون النمو الاقتصادي للدولة والقدرة التنافسية العالمية.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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