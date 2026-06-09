الدقم / احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "ميسان سكوير الدقم – ريزيدنس"، التي تضم 104 وحدات سكنية إلى جانب 130 وحدة تجارية متنوعة استقطبت مستثمرين من 22 دولة وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين ريال عُماني.

رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وقال صادق بن جعفر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميسان العقارية، إن هذا المشروع يعد أول حي أعمال متكامل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 122 ألف متر مربع ويتم تنفيذه عبر عدة مراحل ليضم عند اكتماله 20 مبنى موزعة على قطاعات السكن والتجارة والضيافة والتجزئة تتضمن 424 وحدة سكنية متكاملة الخدمات.

وأضاف في كلمته أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري، كونه أول حي أعمال متكامل يجمع بين السكن والتجارة والضيافة والأعمال ضمن بيئة حضرية حديثة صممت وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين في المستقبل الاقتصادي والاستثماري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كأيقونة عمرانية حديثة تجسد مستوى التطور الحضاري والعمراني.

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