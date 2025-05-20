أبوظبي: انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على مساحة 68 ألف متر مربع وبمشاركة واسعة تجاوزت 720 شركة عارضة تستعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مختلف المجالات الصناعية.

وشهد اليوم الأول من الحدث الذي نظمته مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حضورًا لافتًا من صناعيين وخبراء ومتخصصين، إذ قدمت الشركات الإماراتية نماذج متقدمة تعكس التطور والابتكار الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة.

السويدي مارين: ريادة في صناعة السفن وتوجه نحو التصدير العالمي

وأكد السيد هيثم محمد، مدير العمليات في شركة السويدي مارين لصناعة السفن، على ريادة الشركة في قطاع بناء السفن الفاخرة انطلاقًا من قلب الإمارات، مشيرًا إلى دور المشاركة الصناعية المحلية في تبني الروبوتات الصناعية. وكشف عن أحدث إصدارات الشركة من القوارب التي تتسع لأكثر من 17 شخصًا والمجهزة للإبحار في أعالي البحار، موضحًا أن الشركة تصدر حاليًا أكثر من 50% من إنتاجها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية وجزر المالديف بأحدث قواربها السريعة والمريحة. مؤكدًا على تلبية متطلبات السوق الإماراتي العالية من حيث الجودة العالية والاهتمام بالبيئة، وهو ما يعكس القاعدة المتينة التي توفرها دولة الإمارات للشركات الصناعية من جميع الأحجام ومن مختلف أنحاء العالم لتأسيس أنشطتها التصنيعية ومنصة استراتيجية لتصدير منتجاتها.

بلو جالف كات: حلول بحرية متقدمة وصديقة للبيئة

من جانبه، سلط السيد بيات القبيسي، نائب المدير في شركة بلو جالف كات للسفن، الضوء على دور الشركة كركيزة أساسية في تطوير قطاع إصلاح السفن وتصنيع القوارب المتقدمة في دولة الإمارات، حيث قدمت الشركة أحدث إصداراتها التي تتوافق مع البيئة وتحافظ عليها، مؤكدًا أن سفنهم، بفضل محركاتها القوية وتصميمات هياكلها المتقدمة، تجمع بين الأداء المتميز والسرعة والقدرة على المناورة والمرونة لتلبية احتياجات محبي الإثارة وعشاق الصيد، وذلك في ظل بيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها الدولة، والمدعومة بمزايا تنافسية تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين تأسيس مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم والانطلاق نحو أسواق جديدة، والاستفادة من مجتمع أعمال تعاوني قائم على بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة.

وود ميكرز: جودة وابتكار في صناعة المفروشات بنظرة عالمية

أوضح السيد شربل بشعلاني، المدير العام لشركة وود ميكرز، أن الشركة تعمل في دولة الإمارات على صناعة مفروشات عالية الجودة ممزوجة بالابتكار، وتحظى بثقة العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بفضل تميز إنتاجها بالتجديد والابتكار المستمر، وهو ما يتماشى مع جهود دولة الإمارات الرائدة في قيادة التحول الصناعي نحو عصر الصناعة 4.0 وتمكين الشركات بمختلف أحجامها وقدراتها من المشاركة الفاعلة في مستقبل التصنيع الذكي.

وأشار بشعلاني إلى أن الشركة تتطلع للتصدير الخارجي، مؤكدًا أن الجودة العالية والتصميمات المبتكرة تؤهل منتجاتهم للمنافسة عالميًا، معتبرًا مشاركتهم في الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" فرصة لتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق الأفضل لدولة الإمارات.

دوكون للصناعة: حلول بناء مستدامة وصديقة للبيئة

فيما أكد السيد أحمد ممدوح، المدير العام لشركة دوكون للصناعة، على تبني الشركة لمفهوم الاقتصاد الدائري في عمليات البناء الشاملة، من البلوكات العازلة إلى المجوفة والصلبة، وإيمانها بالمنتجات الصديقة للبيئة عبر التوجه نحو مبانٍ خالية من الأسمنت لتقليل وقت البناء والحفاظ على البيئة. وأضاف أن منتجاتهم الخرسانية تتميز بكونها حرارية وخفيفة الوزن، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويوفر في التكاليف الإنشائية، مؤكدًا أن مشاركتهم في "اصنع في الإمارات" ليس مجرد استعرضًا للمنتجات، بل هو سوق عالمي للتقارب مع الشركات الأخرى لخدمة المجتمعات.

ولفت إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" كمنصة إماراتية استقطبت اهتمامًا واسعًا، مؤكدًا على الدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المبتكرة والمستدامة.

يُشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تستمر حتى 22 مايو الحالي، وتدعو المستثمرين المحليين والدوليين لاستكشاف واغتنام الفرص الواعدة التي توفرها، والتي تساهم في بناء شراكات طويلة الأمد وتوسيع الأعمال وإنشاء مراكز تصنيع داخل الدولة، والاستفادة من الميزات التنافسية والممكنات المتوفرة لدعم التوسع والاستدامة.

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