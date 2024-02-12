الدوحة- قطر: يواصل مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، التزامه الراسخ برعاية الكفاءات المالية في البلاد من خلال دعمه المستمر لمبادرات تنمية وطنية أبرزها برنامج كوادر مالية الذي تنظمه أكاديمية قطر للمال والأعمال. وكجزء من عزم البنك على رعاية المواهب الشابة، شارك الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد فهد آل خليفة، كمتحدث رئيسي في "كلمة من قائد"، التي نظمها البرنامج، وشارك فيها عدد من قادة الصناعة المالية والمصرفية، حيث قدّم للجيل القادم رؤى قيّمة حول القطاع المالي والمصرفي.

هذا وتوفر "كلمة من قائد"، للمتدربين فرصة فريدة لاكتساب المعرفة المباشرة من القيادة العليا في الصناعة المصرفية في قطر، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين لبعض أكبر البنوك في البلاد. ويؤكد دعم مصرف الريان المستمر لبرنامج كوادر مالية على عهده بتنمية مجموعة من الشباب القطري الكفء، بما يتماشى مع أهداف التنمية في رؤية قطر الوطنية 2030 وأيضاً مبادراته للمسؤولية الاجتماعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان السيد فهد آل خليفة، في كلمته الرئيسية خلال هذا الحدث، على الدور المحوري للقيادة الفعالة والتواصل وتهيئة بيئة عمل إيجابية.

وشدد أيضًا على أهمية قبول التحديات كفرص للنمو ومواءمة الأهداف المهنية مع الميول الشخصية.

وتابع السيد فهد آل خليفة. "إن التزامنا برعاية المواهب القطرية يتجاوز مجرد الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية، وبالتالي فإننا نشارك بنشاط في مبادرات مختلفة لدعم التطوير المهني للمواهب المحلية، بما في ذلك تقديم برامج التدريب والتدريب الداخلي لتزويد الأفراد بالمهارات العملية والرؤى حول القطاع المصرفي".

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الدائمة بين مصرف الريان وبرنامج كوادر مالية التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال يعتبر التزاماً مشتركاً بتمكين المواهب القطرية وتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي. ومن خلال هذا الدعم والتعاون المستمرين، يساهم مصرف الريان بتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للمشهد المالي في قطر مع تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.

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