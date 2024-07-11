دبي: عقدت جمارك دبي اجتماعها الثاني للمجلس الاستشاري في 2024، بحضور سعادة الدكتور عبد الله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الدائرة، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتوحيد الجهود والتطلعات المستقبلية ، التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال واطلاع المتعاملين على التحديثات و التطويرات الخاصة بآلية الخدمات الرقمية المقدمة لهم ، حيث تمثل مبادرة المجلس الاستشاري جسراً للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، واطلاعهم على آخر المستجدات في العمل الجمركي بهدف زيادة العائد على أعمالهم وتخفيض الكلفة على أنشطتهم التجارية ، بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية ، ودعم تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33.

وخلال اللقاء عرض أدولف جيبين، خبير ، وراشد عبدالله الشحي، خبير ، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تحديثات نظام تصديق الفواتير eDAS 2.0 ، حيث أكد الشحي أن الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الوزارة تشهد نقلة نوعية، حيث أسهم التطوير والتحسين الذي يشهده نظام تصديق الفواتير التجارية إلكترونياً بشكل مباشر في تسريع وقت المعالجة وتحسين دقة المعلومات، و يتيح النظام للمستخدمين إرسال وثائقهم وطلباتهم إلكترونياً، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية، وقام الشحي بعرض خطوات ومراحل التصديق الإلكتروني على النظام ومدى السهولة التي يتمتع بها وإجراءاتها السلسة.

وكانت جمارك دبي قد قامت بربط أنظمة التخليص الجمركي مع نظام تصديق المستندات الإلكتروني للوزارة بهدف التسهيل على المتعاملين حيث يتعين على المتعامل إدخال رقم مرجع التصديق الإلكتروني للمستندات (الفاتورة) الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الأنظمة الإلكترونية الجمركية عند تنظيم البيان الجمركي الاستيراد أو الاستيراد بقصد إعادة التصدير، في حال سداد رسم التصديقات قبل إنجاز البيان الجمركي.

من جانبه أكد الدكتور ستيفان جربر، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل (FIATA)، على أهمية رقمنة العمليات والإجراءات ووثائق النقل لتعزيز تسهيل التجارة وتبادل البيانات بكفاءة أعلى في عرضه خلال الاجتماع، وقدم معلومات حول كيفية عمل بوليصة الشحن الرقمية من FIATA وفوائدها لقطاع التجارة، والتي تشمل السرعة في إصدار الوثائق، زيادة الأمن والحماية من الاحتيال، تقليص زمن التسليم، وتحسين كفاءة مناولة البضائع.

وتناول الكيو بارك، مستشار قانوني ، و إستيفانيا أرياس مولينا، خبير ، في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ودور الويبو وآلية اتخاذ الإجراءات القانونية عندما يتم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والهدف من ذلك هو وقف التعدي ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ومعالجة الضرر الناجم عن تلك الأفعال ، وتُعد حقوق الملكية الفكرية أصولاً قيمة بالنسبة للشركات والأفراد، وتوفر الحماية للأفكار الابتكارية والحلول التكنولوجية والعلامات والمصنفات الإبداعية، والحصول على حقوق الملكية الفكرية لا يمكنه أن يضمن وحده عدم التعدي عليها، فإنفاذ تلك الحقوق أمر بالغ الأهمية لنجاح المبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين.

#بياناتحكومية

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