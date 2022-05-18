تشهد الجزيرة شعبية كبيرة لدى السياح الدوليين، بفضل سهولة السفر إليها مع إلغاء شرط إجراء اختبار "كوفيد-19" ما قبل الوصول، في حين تشهد "دناتا" للسفريات زيادة في الحجوزات، معظمها من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد هيئة موريشيوس للترويج السياحي (MTPA) لموسم صيفي مزدحم، حيث سجّلت الجزيرة زيادة كبيرة في عدد السيّاح الوافدين إليها خلال الربع الأول من عام 2022.

واستناداً إلى الأرقام التي صدرت مؤخراً عن مكتب الإحصاء المركزي في موريشيوس، كشفت الجهات المختصة في هيئة موريشيوس للترويج السياحي أن أكثر من 160 ألف سائح قاموا بالفعل بزيارة الجزيرة في الربع الأول من عام 2022، بمافي ذلك آلاف المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وتتوقع السلطات أن تشهد أعداد السياح زيادة ملموسة خلال الأسابيع المقبلة من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، حيث تم التخفيف من حدة القيود المفروضة خلال السفر بشكل أكبر، ومع استمرار زيادة شعبية عطلاتها المصممة خصيصاً مع شركائها في شركة "دناتا" للسفريات.

وقال آرفيند بوندهون، مدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي في معرض تعليقه على الأمر: "يشكّل العدد المتزايد للمسافرين الذين يصلون إلى موريشيوس شهادة على استراتيجية التلقيح الفعالة ضج فيروس كورونا ومعايير السلامة العالية المعمول بها في جميع أنحاء البلاد والتي ساعدت ضيوفنا المسافرين على استعادة الثقة في زيارة بلدنا.

وأضاف: "أصبح من الأسهل على المسافرين التخطيط لعطلاتهم في موريشيوس. فقد تم إلغاء شرط إجراء اختبار ’كوفيد-19‘ (’بيه سي آر‘) قبل المغادرة، مما يسهل رحلة المسافرين في وقت مثالي، قبل الصيف مباشرة. يستطيع ضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بتجربة حجز وسفر أسهل لقضاء الإجازات الصيفية مع شريكنا ’دناتا‘ للسفريات".

من جانبها، قالت إميلي جنكينز، المديرة العامة لشركة "دناتا" للسفريات والعطلات: "في ظل ارتفاع الطلب على السفر، دخلت موريشيوس بسرعة ضمن قائمة الوجهات الخمس الأكثر حجزاً لقضاء العطلات الدولية في ’دناتا‘ للسفريات بالنسبة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تخفيف قيود السفر، في حين يواصل المسافرون اختيار موريشيوس والاستفادة القصوى من عروض السفر التي لا تُفوَّت مع موريشيوس للسياحة".

وتشمل حزمات العطلات في موريشيوس من "دناتا" للسفريات والمصممة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إقامات فندقية مخفضة وزيادات إضافية، مع رحلات مصممة للعائلات والأزواج في المنتجعات ذات الخدمات الشاملة، في المواقع الأكثر تميزاً وإثارة في الجزيرة.

واختتم آرفيند بوندهون حديثه بالقول: "نرحب بضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء عطلاتهم الصيفية معنا واستكشاف الجوانب الفريدة وغير المكتشفة في موريشيوس".

للمزيد من المعلومات حول حزمات العطلات في موريشيوس من "دناتا" للسفريات والتي تعمل مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني dnataTravel.com أو الاتصال أو إرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" على 800 DNATA (36282)، أو زيارة خبراء "دناتا" للسفريات في المكتب.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للاتصال

Save translation

آنو باتناغار

هاتف: +971507286803

البريد الإلكتروني: anu@doodleworldwide.com