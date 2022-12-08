عمان – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، مذكرة تفاهم مع صندوق توفير البريد لتوفير جميع منتجاتها لموظفي القطاع العام والمتقاعدين ضمن سقوف التمويل المقررة من قبل الصندوق.

وجاء توقيع الاتفاقية تطبيقا لرؤية رئيس ومؤسس الشركة الدكتور طلال أبوغزاله بتوفير المنتجات التقنية للجميع، بأعلى المواصفات وأفضل الأسعار.

وسيتم توفير جميع منتجات "أبوغزاله للتقنية" لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وتقسيطها لهم لمدة أقصاها ثلاث سنوات من خلال صندوق توفير البريد.

وتقدم شركة "أبوغزاله للتقنية" منتجات عالية الجودة تضاهي المنتجات العالمية، بمواصفاتها وأدائها المميز، وبأسعار منافسة، من خلال معارضها الرئيسية والفرعية وجميع مراكز البيع في الأردن والوطن العربي والعالم.

وتعمل شركة "أبوغزاله للتقنية" في مصنعيها في الأردن ومصر على تصنيع الأجهزة التقنية والإلكترونية التي يتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد المنتجات حتى الآن أكثر من 20 منتجاً مختلفاً ما بين أجهزة حاسوب محمول وأجهزة لوحية وهواتف ذكية وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من 50 موقع حول العالم.

لمعرفة المزيد عن طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.tagtech.global

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