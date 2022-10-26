الزرقاء – وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" مع جامعة الزرقاء مذكرة للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والمهنية، وقعها المدير التنفيذي لأكاديمية طلال أبوغزاله للتدريب وبناء القدرات الأستاذ يوسف الرواس، مع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نضال الرمحي.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق من الجامعة والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم (أروقا) للتعاون في ترويج ورشات عمل المؤتمر العربي الدولي لضمان الجودة في التعليم العالي التابع لاتحاد الجامعات العربية، تستهدف المهتمين بالإدارة والقيادة وضمان الجودة في التعليم العالي بالإضافة إلى مجال القيادة والإدارة.

كما تضمن الاتفاق التعاون في تنظيم برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف كادر الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة وطلابها والمجتمع المحلي في محافظة الزرقاء، بالشراكة بين أكاديمية طلال أبوغزاله ومركز اللغات للتعلم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة، لإقامة دورات تدريبية لتطوير قدرات الهيئة التدريسية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلى تدريب الخريجين على كيفية الانخراط في سوق العمل وتحضير السير الذاتية والتجهز لمقابلات العمل.

وسيعمل الجانبان على تنفيذ برنامج الطلاقة في اللغة العربية، وكذلك بحث إمكانية افتتاح مركز طلال أبوغزاله للاختبارات الاحترافية (TAGIMETRIC) في حرم الجامعة لإجراء الاختبارات بما في ذلك امتحاني IELTS و Pearson VUE بالإضافة إلى اختبارات أخرى.

يشار إلى أن طلال أبوغزاله العالمية هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم. أما جامعة الزرقاء، فهي جامعة أردنية تأسست كجامعة خاصة عام 1994م، وتعمل من خلال أربعة عشرة كلية، تضم سبعة وثلاثون تخصصاً مختلفا، كما تضم كلية للدراسات العليا تشرف على 11 برنامجا للماجستير في الكليات المختلفة.

#بياناتحكومية

- انتهى -