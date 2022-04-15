بغداد، العراق – وقعت أكاديمية طلال أبوغزاله العالمية الرقمية، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" اتفاقا مع شركة المنار للتدريب والاستشارات وتأهيل الموارد البشرية، للتعاون في إعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات مشتركة ومشاريع استشارات في التدريب والتعليم.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمكاتب العراق الأستاذ حمزة عربيات ومدير شركة المنار لتنمية الموارد البشرية الأستاذ عمر البياتي.

وخلال حفل التوقيع، أعرب الاستاذ حمزة عربيات عن اعتزازه بالشراكة مع شركة "المنار" التي تعد واحدة من الشركات الناجحة والمتميزة في سوق التدريب العراقي، مشيدا بدورها الكبير في سعيها نحو مواكبة التحول التكنولوجي وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا الرقمية كمساهم فعال في الابتكار الرقمي.

من جانبه أكد الأستاذ عمر البياتي أهمية الاتفاقية بالنسبة للشركة، نظرا لخبرة الأكاديمية في التدريب والتعليم الرقمي، بالإضافة إلى أن شهادات "أبوغزاله العالمية" معترف بها عالميا، مبينا أن التعاون سيكون في مجال التدريب الوجاهي والرقمي في البرامج التدريبية التي توفرها "أبوغزاله العالمية" والتي يصل عددها إلى 650 برنامجا تدريبيا مهنيا، وكذلك من خلال افتتاح مراكز "أبوغزاله للتدريب" بالشراكة مع الجامعات العراقية.

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