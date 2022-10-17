عمان –وقع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنظمة العربية لشـبكات البحث والتعليم (آسرن) مع الدكتور عبدالمجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية اتفاقية للتعاون العلمي والبحثي والتعليمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في كل ما يتعلق بالبنية التحتية للبحث العلمي والأدوات والتطبيقات التي تمكن الباحثين والأكاديميين والطلبة في تطوير أعمالهم، وتحويل نتائج البحوث إلى ابتكارات ومنتجات تجارية.

وأعلن الدكتور أبوغزاله عن نية الجانبين إطلاق "واحة الابتكار العربي" لتكون الجهة المتخصصة لخدمة الابتكارات العربية ودعم تحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد العربي. وأكد على أهمية إدماج القطاع الخاص في تمويل وتسويق نتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى منتجات، قائلا: "كل ما أتمناه لأمتنا العربية علماء قادرين على الإبداع والابتكار لكل ما يخدم الاقتصاد العربي".

من جانبه أعرب الدكتور بنعمارة عن اعتزازه بهذا التعاون، في خدمة البحث العلمي في الوطن العربي، مشيرا إلى أهمية نشر المعرفة والوعي في ضرورات اعتماد البحث والتعليم على البنية التحتية الرقمية والتعاون عبر شبكات البحث والتعليم مع الباحثين والأكاديميين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وبحسب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في التنسيق لتأسيس الربط العربي المتخصص للبحث والتعليم من أجل توفير الاتصال المتكامل بين الجهات ذات العلاقة في الدول العربية "الجامعات ومراكز البحث والتعليم" مع شبكات البحث والتعليم حول العالم، وتعزيز التعاون والحوار العلمي ونشر مفهوم العمل العلمي المشترك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المنطقة العربية بهذا الخصوص.

كما سيتعاون الجانبان في دعم بناء شبكات بحث وتعليم على المستوى الوطني في الدول العربية وكذلك على المستوى الإقليمي من خلال وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات العربية ومؤسسات البحث العلمي، والمساعدة في التقدم للجهات والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة والمانحة. بالإضافة للتعاون في مجال "العلم المفتوح" و"النفاذ المفتوح"، وفي تأسيس المنصة العربية للعلم المفتوح (Arab States Open Science Cloud - ASOSC ) بما يضمن ربط المكتبات العربية بشبكة حاسوبية وتوفير منصة موحدة للتعامل مع بيانات البحث والتعليم واصدارات الجامعات والباحثين عبر المنطقة العربية، وكذلك التعاون في مجالات بناء وربط أنظمة المصادر التعليمية المفتوحة.

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