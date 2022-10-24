عمان -وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" مذكرة تفاهم مع شركة بيت الحكمة للتنمية البشرية والتدريب للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات التدريبية والاستشارية في العراق.

وتم توقيع المذكرة برعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، حيث وقعها السيد حمزة عربيات مدير مكاتب المجموعة في العراق، ومدير عام بيت الحكمة السيد هشام عباس.

وخلال حفل التوقيع، أكد الدكتور طلال أبوغزاله عمق العلاقات بين المجموعة والجهات العراقية، من خلال العديد من المؤسسات العاملة في السوق العراقي، مبينا أن المجموعة تعمل حاليا على توفير خدماتها ومنتجاتها في العراق من خلال مكتبيها في بغداد وأربيل – كردستان العراق.

من جانبه أعرب السيد هشام عباس عن اعتزازه وفخره بالتعاون مع المجموعة، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتطويرية داخل العراق، والتعاون في مجال الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمصرفية، وتبادل الخبرات والدعم الفني لتعزيز القدرات العلمية والبحثية للعاملين لدى الجانبين وبالتالي تعزيز المنهج العلمي الأكاديمي والمنهج العلمي اللازم للنهوض بالقطاع العام والخاص.

واتفق الجانبان على التعاون في إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لتقييم البرامج العلمية والتدريبية للجانبين بشكل مشترك والعمل على تطويرها بما يضمن مواكبتها للمستجدات العلمية في حقول المعرفة المختلفة، والاستفادة من الخبرات الدولية، من خلال دراسة تجاربها لمواكبة التطورات في القطاع الخاص، من أجل النهوض بالواقع المصرفي.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تنظيم النشاطات المهنية داخل العراق، وتشجيع الباحثين من خلال التعاون في نشر البحوث والدراسات، والتعاون في التدريب العلمي للطلبة في مراحل الدراسة الجامعية الأولية والعليا، بالإضافة إلى تنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات التي تخدم التطوير والارتقاء بالعمل في القطاع المصرفي والتعليمي عموما.

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