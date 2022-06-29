عمان –وقعت مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" والهيئة الليبية للبحث العلمي اتفاقية للتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي: وقعها رئيس ومؤسس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، ونائب رئيس الهيئة الأستاذ نجيب المرزوقي.

تشمل مجالات التعاون تبادل الخبـرات وتأهيل الكوادر العربية وإعداد المواد التدريبية بين الجانبين، وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات والتدريب على مهارات تقنية المعلومات، والمساهمة في تصميم برامج جديدة حسب احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية.

وخلال حفل التوقيع بحث الجانبان سبل التعاون في تبادل الخبـرات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، والحلول الإلكترونية واستشارات التحول الرقمي وتطبيقاته، والتعاون في مجالات خدمات الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور أبوغزاله أهمية الهيئة وجهودها المبذولة في مواكبة التحولات العالمية في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة للتحديات التي تواجه الوطن العربي بشكل عام وليبيا بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون الذي من شأنه أن يسهم في نشر ثقافة البحث العلمي والثقافة الرقمية، بما يسهم في تحقيق الانفتاح على العالم.

من جانبه أشاد الأستاذ المرزوقي بدور "أبوغزاله العالمية" في دعم المنظمات العلمية العربية، مشيرا إلى أن المنظمة ومنذ إنشائها حرصت على الاهتمام بالبحث العلمي والتركيز على الأبحاث المستقبلية التي ترتكز على العلم والمعرفة كمدخل رئيس للتنمية والتطوير. كما أشار إلى أن العالم شهد اليوم تطوراً تكنولوجياً متسارعاً، مما سيؤثر على مستقبل الأبحاث والدراسات في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتقنية والطبية والتعليمية والخدمية وغيرها.

الهيئة الليبية للبحث العلمي: هي جهة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشرف على ثلاثين مركزا بحثيا نوعيا من أجل تنفيذ مخططات الدولة الاستراتيجية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي.

طلال أبوغزاله العالمية: تعد أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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