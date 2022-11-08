عمان – وقّع ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، أحد مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" وجمعية الكاريتاس الأردنية اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية تقوم المجموعة بموجبها بتقديم خدماتها المهنية للجمعية.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" والأب الدكتور رفعت بدر مدير عام المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، في مقر الجمعية، حيث وقعها عن الملتقى الأستاذ فادي الداوود المدير التنفيذي للملتقى والسيد وائل سليمان المدير العام للكاريتاس الأردنية.

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق شراكة حقيقية من خلال برامج بناء القدرات والخدمات المهنيّة التي توفرها المجموعة، وتعزيز التعاون بين الجانبين من خلال خدمات الملتقى، باعتباره منصة فكرية وثقافية واقتصادية وحاضنة للشباب.

وتنسجم بنود الاتفاقية مع أهداف الجانبين في السعي من أجل تطوير عمليتي التعليم والتعلّم، وانطلاقا من الدور الوطني الذي يتولاه الملتقى في المساهمة في التنمية المحلية.

وحضر حفل التوقيع الأب الدكتور فراس نصراوين المدير العام لمدارس البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن، والسيد أسامة امسيح عضو الهيئة الإدارية لكاريتاس الأردن وعدد من فريق عمل الكاريتاس الأردنيّة.

يشار إلى أن الكاريتاس الأردنيّة مؤسسة خيريّة غير حكوميّة، وهي أحد فروع الكاريتاس العالميّة التابعة للڤاتيكان في روما والمصنّفة من ضمن أوسع شبكات جمعيّات العمل الإنسانيّ في العالم، موزعة على أكثر من (165) جمعيّة كاثوليكيّة تعمل في (200) منطقة ودولة. ورسالة الكاريتاس هي العمل على خدمة وتنمية الإنسان دون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو الدين. وتعمل في الأردن منذ تأسيسها عام (1967) على أثر حرب حزيران استجابة للاحتياجات الإنسانية ولجوء الآلاف من الفلسطينيين للأردن، حيث تعمل من خلال مقرها الرئيسي في العاصمة عمان على التنمية الاجتماعيّة لمختلف فئات المجتمع في عدة مجالات.

أما ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي فهو أحد مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" التي تعد منبرا للحوار والتشخيص والبحث والدراسة والتقييم لكل جوانب الاقتصاد والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أنه يوفر مساحة آمنة للشباب للحوار والنقاش والتوعية والتثقيف لتشجيعهم على الانخراط في الحياة المدنية وتنمية المجتمع للمساهمة في رفعة الاقتصاد الوطني.

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