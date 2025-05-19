الشراكة تدعم استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 لتعزيز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع سوق الأسهم الدولية (IPEM)، المؤتمر الرائد في قطاع رأس المال الخاص، وذلك على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية. وتُسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة المركز وجهةً عالميةً لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل.

يعتبر مؤتمر سوق الأسهم الدولية الملتقى الأبرز لقادة الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الذين يُسهمون في تشكيل مستقبل أسواق الأسهم الخاصة. وتنصّ اتفاقية الشراكة الجديدة على استضافة هذا الحدث في دبي استكمالاً لفعالياته نصف السنوية التي تُقام في فرنسا. وتهدف نسخة المستقبل لمؤتمر سوق الأسهم الدولية إلى تقديم تجربة تفاعلية غامرة تُتيح للحضور اكتساب رؤى جديدة، وبناء علاقات استراتيجية، والتفاعل مع المجتمع الأوسع لقطاع الأسهم الخاصة.

كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنظومة عالمية المستوى لأسواق الأسهم الخاصة. ووفقاً لأحدث تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً، وتُصنّف كواحدة من ثماني مدن عالمية رائدة تتمتع بقدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "ساهمت البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة في تحفيز اهتمام المستثمرين برأس المال الخاص، حيث إنه يشكل أداة استثمارية مرنة وطويلة الأجل وأقل عرضة لتقلبات السوق قصيرة الأجل. وتُسهم الشراكة مع مؤتمر سوق الأسهم الدولية في تعزيز مكانة دبي والمركز المالي كوجهة عالمية رائدة لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل، كما تتماشى مع رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية في العالم".

من جانبه، قال أنطوان كولسون، الرئيس التنفيذي لمؤتمر سوق الأسهم الدولية: "تُعد دبي مركزاً عالمياً لرأس المال التحولي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة مؤتمرنا مستقبلاً؛ والذي سيجمع تحت مظلته أبرز الشركاء المحدودين والداعمين للابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وغيرها. ولا تقتصر غاية رأس المال الخاص على الأداء فحسب، وإنما يسهم كذلك في إحداث تحولات إيجابية".

وتمهيداً لانعقاده في دبي في ديسمبر المقبل ، نظم مؤتمر سوق الأسهم الدولية زيارة تعريفية لممثلين عن قطاع رأس المال الخاص العالمي إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حيث شاركوا في فعالية خاصة لهذه المناسبة. وناقش المستثمرون والشركات الداعمة لمنظومة الأسواق الخاصة، سُبل تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر هذه الأسواق، ودور الابتكار والتكنولوجيا في نمو استثمارات رأس المال الخاص، والبيئة الاستثمارية المتغيرة، فضلاً عن المكانة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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