شراكة محلية شركة الجميح وشل وشركة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي

الرياض: تعزيزا لجهود الدولة في تطوير قطاعي النقل والزراعة، شهد القطاع الخاص السعودي إبرام اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي، ودعم استراتيجيات النقل والخدمات اللوجستية.

ومن هذا المنطلق، وقعت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم اتفاقية شراكة مع شركتي لحاء للنقل والاستثمار الزراعي، من خلال تزويدها بزيوت محركات لمعداتها الزراعية بالإضافة إلى خدمات النقل الخاصة بها، والتي ستعتمد على مجموعة زيوت شل .

تعد شركة "لحاء للنقل والاستثمار الزراعي" إحدى أكبر الشركات السعودية في قطاع الزراعة والنقل، حيث بدأت رحلة التميز منذ عام 1995، وتطورت بشكل واسع عبر مجموعة شركات تابعة لها تخدم عملاءها بتقديم حلول داخل المملكة وخارجها.

وفي هذا الإطار، أبدى الأستاذ محمد حمود الصالح نائب رئيس مجلس إدارة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي، عن سروره لمساهمة الاتفاقية الجديدة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاعي الزراعة والنقل .وأشار أن التعاون مع شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم يأتي في اطار مسؤوليتنا في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى للخدمات لعملائنا الكرام, كما يسهم ذلك في زيادة قدرتنا على النمو والتطور.

من جهته، صرّح الأستاذ ساهر هاشم الرئيس التنفيذي لشركة الجميْح وشِل: "تمثل الاتفاقية إضافة مهمة إلى الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة قطاعي النقل و الزراعة من خلال استخدام زيوت شل المتطورة بتقنيتها و التي توفر أفضل حماية وأداء للمعدات الزراعية والصناعية وأساطيل النقل، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف الصيانة وزيادة الإنتاجية، لتتابع شركة لحاء مسيرتها الناجحة في التميز بخدمة عملائها."

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