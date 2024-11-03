التعاون يأتي في إطار حرص الطرفين على تعزيز الاستقرار الأسري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج مبتكرة

صندوق الفرجان يفتح المجال أمام الجهات الحكومية والخاصة لإبرام شراكات تدعم المشاريع المجتمعية وتسهم في تحسين جودة تنفيذها وتوسيع نطاق تأثيرها

يوسف الأكرف: الشراكة مع الصندوق بداية لمزيد من المشاريع التي تدعم المواطنين والمجتمع وتسهم في تعزيز جودة حياتهم

أحمد البدواوي: أثر هذه الاتفاقيات إيجابي وكبير على المجتمع ونتطلع إلى مبادرات حكومية وخاصة أخرى تعزز هذه الجهود

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعماً لتحقيق أهداف دبي الاجتماعية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، وقّع صندوق الفرجان اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف دعم وتمويل المشاريع الاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في أحياء دبي.

ووقع الاتفاقية عن هيئة كهرباء ومياه دبي الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعن صندوق الفرجان سعادة أحمد البدواوي رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز التواصل المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المجتمعية في الأحياء السكنية، بما يحقق استراتيجيات أجندة دبي الاجتماعيةD33 .

وأكد الدكتور يوسف ابراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "تحرص الإدارة العليا للهيئة على تنفيذ ودعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الترابط الاجتماعي بين المواطنين وتعزيز الروح الوطنية في الأحياء والمناطق المختلفة في إمارة دبي، بما يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 و"أجندة دبي الاجتماعية 33" التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المجتمعي ودعم المشاريع التي تساهم في رفاهية واستقرار المواطنين."

وأضاف الدكتور الأكرف: "يسعدنا التعاون مع صندوق الفرجان في إطار دورنا الفاعل في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتحقيق رؤية دبي كمدينة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وستكون هذه الشراكة بداية لمزيد من المشاريع التي تدعم المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة المواطنين".

وقد أعرب سعادة أحمد البدواوي رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، عن أهمية هذه الشراكة قائلاً: “يحرص صندوق الفرجان على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في رفع جودة حياة المواطنين، والاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي تؤكد أهمية هذه الجهود وتدعم المشاريع والأفكار المبتكرة والتي تصب في توفير بيئة داعمة للمجتمعات السكنية في دبي."

وأضاف سعادة البدواوي: "سيكون أثر هذه الاتفاقيات إيجابي وكبير على المجتمع، وسيوفر فرصة لتمويل مشاريع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة في الأحياء السكنية، ونتطلع إلى تنفيذ مبادرات جديدة ومبتكرة في إطار هذه الشراكة التي تحقق أهدافنا في خدمة المجتمع وتحسين جودة حياة مواطنينا مع جهات ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى في الفترات المقبلة".

وتجسد هذه الاتفاقية رؤية صندوق الفرجان في دعم وتمكين المواطنين من خلال تمويل المشاريع والأفكار الخلاّقة التي تساهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية وتعزيز الشراكات الفاعلة أمام الجهات الحكومية والخاصة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية الصندوق وهيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الاستقرار في الأحياء السكنية بدبي من خلال مشاريع تهدف إلى دعم التماسك المجتمعي. سيسهم الطرفان في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف تمكين الأفراد وتحسين جودة الحياة في مختلف أحياء الإمارة.

توجيه الاستثمار

وتشمل مجالات عمل مشروع صندوق الفرجان، والتي سيتم توجيه دعم هيئة كهرباء ومياه دبي إليها. البرامج التثقيفية والتوعوية التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة الأفراد وتوجيه الاستثمار نحو القضايا الاجتماعية والثقافية ذات الأهمية، وكذلك مشاريع الأنشطة الترفيهية، التي تستهدف ترسيخ رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز التواصل بين المواطنين في الأحياء السكنية في دبي.

كما تشمل مجالات العمل التي يمكن أن يتوجه إليها الدعم مشاريع الرياضات المجتمعية، التي تعزز الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وكذلك مشاريع الفعاليات الموسمية التي لها دور كبير في ترسيخ جودة الحياة المجتمعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

يذكر أن صندوق الفرجان الذي تأسس تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قد قدم الرعاية لعدد من المشاريع التي تستهدف خلق بيئة اجتماعية نموذجية داخل أحياء وفرجان دبي ومنها: فعالية مطر صيف، ومهرجان بين الغاف، والمخيم الصيفي، وإطلاق سلسلة من الرحلات السياحية لكبار المواطنين في دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم وبالتعاون مع نادي ذخر، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

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