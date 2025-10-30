سول – وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونيةGCC ، ودائرة الغابات بجمهورية كوريا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، وتوسيع مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة على الأنظمة البيئية والغابات، بما يتماشى واتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمي.

وقع الاتفاقية في العاصمة الكورية سيول، كل من الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد دولي ضمن نظام (كورسيا) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والدكتور كيم إن-هو، وزير دائرة الغابات الكورية.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال الدكتور يوسف الحرّ: "تمثل هذه الشراكة فصلًا جديدًا في مهمة المجلس لتمكين العمل المناخي القائم على أسس علمية وموثوقة من خلال الحلول القائمة على الطبيعة. وبالتعاون مع دائرة الغابات الكورية، نسعى إلى بناء إطار عالمي موثوق يعترف بأهمية الغابات والنظم البيئية في تحقيق الحياد الكربوني، ويمكننا من تسريع النتائج القابلة للقياس وذات الأثر الحقيقي على الكوكب وذلك من خلال الربط بين الابتكار التكنولوجي، والحوكمة الرشيدة، والحلول الطبيعية للمناخ."

من جانبه، قال الدكتور كيم إن-هو: "تلتزم دائرة الغابات الكورية بالريادة العالمية في مواجهة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للغابات والتعاون الدولي. وتتيح لنا هذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية ربط خبرات كوريا في مجال الغابات والحلول القائمة على الطبيعة بإطار عالمي لأسواق الكربون، بما يعزز أهدافنا الوطنية للحياد الكربوني ويسهم في الجهود المناخية الدولية ضمن اتفاق باريس."

وتهدف المذكرة إلى تطوير شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجالات إدارة الكربون الطبيعي، بما يشمل تسجيل مشاريع إعادة التشجير واستصلاح الأراضي والمناطق الساحلية ضمن برنامج المجلس المعترف به دوليًا، وتسهيل مشاركة المؤسسات الكورية في أسواق الكربون العالمية، وتعزيز موثوقية واعتمادية الاعتمادات الكربونية الناتجة عن مشاريع الغابات.

وتتضمن التعاون في تطوير منهجيات علمية وتقنية مشتركة في مجالات التشجير وإدارة الغابات والكربون الأزرق، وتطبيق تقنيات الرصد والتحقق الرقمي (Digital MRV) للحد من التجاوزات وضمان النزاهة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وبناء القدرات، والمشاركة في المنتديات الدولية مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP) وأسبوع المناخ العالمي.

كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في أسواق الكربون الدولية، ودعم الجهود الكورية في الحفاظ على الثروة الوطنية من خلال إدارة الاعتمادات الكربونية داخليًا، إلى جانب توسعة حضور المجلس العالمي للبصمة الكربونية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبناء جسور تعاون جديدة بين الشرق الأوسط وشرق آسيا في مجال التنمية المستدامة.

وتُسهم هذه الشراكة في دعم التوجه العالمي نحو اعتمادات كربونية عالية النزاهة تعزز الثقة في الأسواق الطوعية، كما تكرّس دور كوريا الجنوبية الرائد في إعادة التشجير وإدارة الغابات المستدامة، وتؤكد التزام المجلس بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الحياد الكربوني العالمي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب في العمل المناخي.

عن المجلس العالمي للبصمة الكربوني (GCC) :

يقع مقر المجلس العالمي للبصمة الكربونية في قطر، وهو أول برنامج دولي لإصدار أرصدة الكربون والتنمية المستدامة ينطلق من دول الجنوب العالمي. ويضم المجلس الذي أُطلق بالدوحة عام 2016، أكثر من 1,590 مشروعًا في 50 دولة، تستهدف بمجموعها خفض أكثر من 2.5 مليار طن من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2032.

ويتم ذلك من خلال إصدار المجلس أرصدة كربونية للمشاريع المؤهلة التي تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزز التنمية المستدامة، كما يدعم الحكومات الوطنية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، ويسهّل تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) بموجب اتفاق باريس. وقد حصل المجلس على اعتماد من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن نظام كورسيا، ومن تحالف ICROA لمزودي تعويضات الكربون.

للمزيد: www.globalcarboncouncil.com

عن دائرة الغابات الكورية (KFS) :

تُعد دائرة الغابات بجمهورية كوريا وكالة حكومية تأسست عام 1967، وتضطلع بمسؤولية إدارة الغابات وحمايتها، وهي الجهة المسؤولة في البلاد عن السياسات والمبادرات المناخية، بما في ذلك تنفيذ برنامج تعويض الكربون الحراجي والتعاون الدولي، وتلعب الدائرة دورًا محوريًا في دعم أهداف كوريا المناخية المحددة وطنياً (NDCs)، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير الحلول القائمة على الطبيعة.

للتواصل الإعلامي:

حسام عثماني

مدير إدارة التسويق والاتصال

جوال: +974 7474 9933

البريد الإلكتروني: h.othmany@gord.qa

الدكتورة سو كيونغ (جيسي) لي

مديرة مشاركة - الحلول القائمة على الطبيعة

هاتف: +974 5037 7159, +974 4141 5082

البريد الإلكتروني: s.lee@globalcarboncouncil.com

-انتهى-

