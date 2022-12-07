الشارقة: استقبل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعادة عبد الله سلطان العويس بمقر غرفة الشارقة، وفد من غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان برئاسة، فاخابوف دافرون عبد الجالوفيتش رئيس غرفة أوزبكستان، بحضور كل من سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين خاصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والقطن والسياحة وأنظمة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة في كل من الشارقة وأوزبكستان والتي يمكن أن تسهم في بناء علاقات تجارية فاعلة.

علاقات متميزة

وبين سعادة عبد الله سلطان العويس، أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان علاقات متميزة على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لتطوير العلاقات التجارية بشكل يتناسب مع متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، منوها إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين مما يشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم من أوزبكستان لإنشاء شراكات وتحالفات تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

وأضاف العويس: إن المستثمرين الإماراتيين يتطلعون دائما إلى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في جميع دول العالم ومنها أوزبكستان بصورة خاصة، مؤكداً على دعم غرف الإمارات وغرفة الشارقة والتشجيع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأوزبكي.

وعن مميزات الاستثمار في الإمارات، أشار نائب رئيس غرف الإمارات، إلى أن الدولة نجحت في تطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وأجرت إصلاحات تشريعية عززت من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، موضحاً بأن هذه المحفزات فتحت المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة، بالإضافة إلى ما توفره المناطق الاقتصادية والحرة من مميزات تجذب الشركات العالمية، معربا عن ترحيب غرف الإمارات بتفعيل مجلس الأعمال الإماراتي -الأوزبكي الذي تم تأسيسه في 25 أغسطس 2021، مؤكداً بأنه سيسهم في زيادة تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين وكذلك في التعريف بالفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات الإماراتية والاوزبكية.

من جهته دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان أصحاب الأعمال الإماراتيين إلى زيارة بلاده، للاطلاع عن كثب على حالة التطور التي وصلت إليها، والفرص الاستثمارية المتاحة هناك، لاسيما في قطاعات الصناعات النفطية والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والبلاستيك والطاقة مبدياً الرغبة بتعزيز أواصر علاقات التعاون بين شركات الامارات وأوزبكستان.

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