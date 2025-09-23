بني سويف، مصر: نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات الملتقى التوظيفي الثامن عشر بمركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بالمنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 17 من سبتمبر الجاري، وذلك بهدف استعراض فرص العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها أمام شباب محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار توجه الهيئة الاستراتيجي لتوسيع نطاق تأثيرها الجغرافي، وتعزيز دورها في تمكين الشباب بمختلف المحافظات وربطهم بفرص العمل في شركات القطاع. ويهدف الملتقى إلى دعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات ومقصداً لصناعة التعهيد، فضلًا عن الاستثمار في الكفاءات والكوادر الشابة القادرة على المنافسة محليا وعالميًا.

وشهد الملتقى مشاركة 11 شركة محلية وعالمية العاملة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أتاحت أكثر من 650 فرصة عمل متنوعة تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال ومراكز الاتصال.

ومن بين الشركات المشاركة VOIS، وAura Communication، وVXI، وSwift Act، بالإضافة إلى Business Spike Agency، وTGN، وPEModule، وQSource، ومشروعك، وModern Technology، وأركان للاستثمارات الاقتصادية، بما يعكس تنوع المجالات والوظائف التي يتيحها الملتقى أمام الشباب.

وقام المهندس/ محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقد خلالها أجنحة الشركات العارضة بملتقى التوظيف، واطلع على فرص العمل التي توفرها الشركات المشاركة.

كما شارك صفراطه في جلسة حوارية مع الشباب، مؤكداً أن تنمية القدرات وصقل المهارات تمثل الطريق الأساسي للنجاح المهني، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الإلمام بالذكاء الاصطناعي باعتباره لغة العصر الرقمي، إتقان المهارات اللغوية للتواصل مع الأسواق العالمية والمحتوى التقني، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية مثل العمل الجماعي والمرونة والقدرة على التواصل الفعّال. وأوضح أن تطوير الكفاءات مسار مستمر ومتجدد يُمكّن الأجيال الشابة من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار صفراطه إلى ما لمسه خلال الملتقى من حيوية وإبداع الشباب المصري وما يتمتعون به من طموح وشغف بالتعلم وتطوير الذات ورغبة مستمرة في تنمية المهارات، مؤكداً أن مصر تمتلك ثروة بشرية حقيقية موزعة على امتداد محافظاتها.

وسجل في الملتقى أكثر من 2000 شاب، بينما تجاوز عدد الحاضرين 700 مشارك حيث قامت الهيئة، بالتعاون مع شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، بتوفير وسائل نقل مجانية من نقطة التجمع بالمحافظة إلى مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بالمنطقة التكنولوجية ببنى سويف، بهدف تشجيع الطلاب والخريجين على المشاركة وتسهيل الوصول إلى مكان الحدث.

كما تضمن الملتقى عقد ورش عمل وجلسات إرشاد مهني لرفع وعي الشباب بمتطلبات سوق العمل وتنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية، حيث تناولت موضوعات مثل كيفية الاستعداد لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، وأحدث التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة في خدمات دعم العملاء، وأهمية المهارات الشخصية فى تعزيز فرص العمل.

كما سلطت الجلسات الضوء على دور التكنولوجيا في تشكيل صناعات المستقبل، وآليات الاندماج في سوق العمل دون عوائق، فضلًا عن تقديم جلسات تعريفية حول بناء مسار مهني في مجال مراكز الاتصال، والتعريف بأساسيات العمل الحر للمبتدئين.

-انتهى-

#بياناتحكومية