يوحد اسم معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي (WHX) فعاليات الرعاية الصحية التي تنظمها شركة إنفورما ماركتس حول العالم لتسهيل الاتصال والتعاون بشكل أفضل دون حواجز عالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة إنفورما ماركتس رسمياً في اليوم الثاني من معرض ميدلاب الشرق الأوسط عن تغيير العلامة التجارية للمعرض إلى معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي (WHX Labs Dubai)، مما يؤكد على رؤية تحويلية لربط الأشخاص والشركات والحكومات والمبتكرين حول العالم تحت سقف واحد.

يوحد اسم (WHX) فعاليات الرعاية الصحية التي تنظمها إنفورما حول العالم لتسهيل الاتصال والتعاون بشكل أفضل تحت علامة تجارية واحدة، حيث سيستفيد معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي من نجاح معرض ميدلاب الشرق الأوسط الذي دام 24 عامًا، حيث يربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، ويعزز كل حدث ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، ويهدف معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي WHX إلى تعزيز الابتكار والاتصالات الأقوى والتقدم التحويلي داخل النظام البيئي للرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير الفعاليات لدى إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "يمثل معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي تطور صناعة المختبرات إلى قوة عالمية للتقدم العلمي، وهو مستقبل مثير مدفوع بالتعاون الدولي والاختراقات التكنولوجية والابتكار من جميع أنحاء العالم".

وأضاف كولمان قائلاً: "تسلط هذه الهوية الجديدة الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للابتكار في المختبرات وتعزز التأثير الدائم للمدينة على تقدم الصناعة، ومن خلال إطلاق معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي، فإننا نؤكد التزامنا بدفع عجلة التقدم في القطاع مع تكريم النظام البيئي الديناميكي في دبي، والذي يواصل تعزيز الاكتشافات العلمية المتطورة".

وفي وقت سابق من فعاليات اليوم، انعقد في ميدلاب الشرق الأوسط المؤتمر الأول لقيادات الطب الدقيق، والذي قدم رؤى من كبار الخبراء في الطب الدقيق من مختلف أنحاء المنطقة، حيث يهدف المؤتمر الجديد إلى تعزيز الحوار حول الابتكارات المتطورة في علم الوراثة والرعاية الصحية الشخصية والعلاجات المستهدفة الجديدة التي تشكل مستقبل رعاية المرضى.

إن التطورات في الطب الدقيق تعمل على تحويل رعاية المرضى من خلال دمج البيانات الجينية في خطط العلاج، مما يتيح لمقدمي الرعاية الصحية تطوير حلول شخصية مصممة خصيصًا للملفات الجينية الفردية. إن الابتكارات في العلاجات المستهدفة تعمل على إحداث ثورة في أساليب العلاج من خلال التركيز على علامات جينية محددة، مما يؤدي إلى علاجات أكثر فعالية وتخصيصًا.

وقد أدارت كارولينا كوبس، من مجموعة لايفسبان، جلسة نقاشية افتتاحية لمنتدى قيادة الطب الدقيق، حيث استكشفت الحلقة النقاشية كيف يمكن الاستفادة من البيانات الجينية في العلاج الشخصي، وشارك في هذه الجلسة قادة إقليميون في مجال الطب الدقيق، ومن بينهم الدكتورة تمارا سنبل، من مركز جون هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة منار سمان، من مدينة الملك فهد الطبية؛ والدكتورة فيديا فيلاجابودي، نائب الرئيس الأول للطب الدقيق، M42.

وفي حديثه خلال جلسة النقاش، علق فيلاجابودي قائلاً: "تؤثر الأمراض النادرة على حوالي 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. في السابق، كان الأشخاص المصابون بأمراض نادرة ينتظرون لسنوات، أو في بعض الأحيان لعقود من الزمن للحصول على تشخيص صحيح، وحوالي 80٪ من هذه الأمراض لها نوع من الأساس الجيني، وبالتالي فإن التسلسل الجينومي، وخاصة تسلسل الجيل التالي، له تأثير كبير على تشخيص الأمراض النادرة لأنه يمكن أن يكون سريعًا ودقيقًا للغاية".

تستمر فعاليات معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي، المعروف سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط، حتى الخميس 6 فبراير 2025، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين المختبرات الطبية اليوم لمستقبل الغد"، ويجمع أكثر من 800 عارض ويستقبل أكثر من 20 ألف زائر لاستكشاف أحدث التقنيات والتحديثات لصناعة المختبرات.

نبذة عن WHX Labs Dubai

معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي، المعروفة سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط، هي منصة عالمية رائدة للابتكار في المختبرات والتشخيص.

يعد الحدث جزءًا من مجموعة World Health Expo (WHX)، التي توحد أحداث الرعاية الصحية التي تنظمها إنفورما في جميع أنحاء العالم لتسهيل الاتصال والتعاون بشكل أفضل تحت علامة تجارية واحدة.

ستستفيد معرض الصحة العالمي للمختبرات دبي من نجاح ميدلاب الشرق الأوسط الذي دام 24 عامًا، حيث تربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، وتوحيد كل حدث ضمن مجموعة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية،

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