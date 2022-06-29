· فعالية تجارية استمرت لأربعة أيام في أيرلندا لتعزيز الروابط بين قطاعات تربية الخيول في أيرلندا والمملكة العربية السعودية

· الفعالية شهدت مشاركة أعضاء من مجتمع سباق الخيل في المملكة، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل وأعضاء من نادي الفروسية السعودي

· الفعالية تضمنت زيارة إلى شركة كونوليز ريد ميلز ومربط باليلينش وندوة تعليمية حول الفروسية

شارك صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل في فعالية تُعنى بالخيول استضافتها وكالة "إنتربرايز أيرلندا" الحكومية بجمهورية أيرلندا حيث استمرت لأربعة أيام سُلط خلالها الضوء على الصلة الوثيقة بين قطاعات تربية الخيول في المملكة العربية السعودية وأيرلندا.

وعلى هامش الفعاليات بحث رئيس هيئة الفروسية مع عدد من خبراء سباقات الخيل بجمهورية أيرلندا أوجه التعاون وتبادل المعارف والخبرات بهدف تطوير سباقات الخيل والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في رياضة الفروسية التي تُعد من الرياضات العريقة في البلدين.

وقد رافق سمو رئيس هيئة الفروسية في حضور الفعاليات وفد من نادي سباقات الخيل تقدمهم مدير عام السباقات بالنادي الأستاذ سالم بن محفوظ وسط تواجد كبير من خبراء سباقات الخيل في إيرلندا والشركات المالكة للخيل إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ “إنتربرايز أيرلندا" ليو كلانسي.

واطّلع الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال جولته على التجارب الإيرلندية في مجال تربية الخيول ومنافسات سباقات الخيل لديهم.

كما زار سمو رئيس هيئة الفروسية أهم المواقع المنتجة للخيول في أيرلندا، بما في ذلك إسطبلات "باليلينش" حيث نشأ الفرس مشرف بطل كأس السعودية 2021 والمملوك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل.

من جهته أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل على أهمية الزيارة التي يجريها للجمهورية الإيرلندية لبحث تبادل الخبرات في البلدين لبحث سبل تطوير سباقات الخيل. وقال:"يشهد نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية نمو ملحوظ بصفته جهة رسمية عالمية مختصة بسباقات الخيل في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، لذا اتسمت زيارتنا إلى أيرلندا بأهمية كبيرة، حيث يشكل قطاع السباقات فيها جزءاً مهماً من الاقتصاد والهوية الوطنية". وأوضح أن المملكة نجحت خلال فترة قصيرة نسبياً في تحقيق تصنيف المجموعة الأولى عالمياً لسباق كأس السعودية والمجموعة الدولية الثانية عالمياً في سباقات الخيل في تصنيف الإتحاد الدولي. وبين الأمير بندر أنهم يولون أهمية كبيرة لتوثيق أواصر العلاقات مع الجهات الرسمية المعنية بالسباقات في إيرلندا وحول العالم لتبادل المعرفة والمعلومات لدعم مسيرة نمو المنتجات المحلية وترسيخ مكانة الممكلة عالمياً.

في المقابل أبدى دانيال كننغهام، مسؤول تطوير الأعمال الدولية في مؤسسة "إنتربرايز أيرلندا" الحكومية اهتمامه بزيارة رئيس هيئة الفروسية والوفد المرافق له، مشددا على أن الزيارة تشكل فرصة مهمة لاطلاع الوفد السعودي على الإمكانات الهائلة للمنتجات والتقنيات الأيرلندية في تربية الخيول، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

في حين أكد جو كونولي، الرئيس التنفيذي لشركة "كونوليز ريد ميلز" على أن زيارة الأمير بندر والوفد المرافق لمقر الشركة الإيرلندية، تشكل أهمية كبيرة لهم، مؤملاً أن تساهم الشركة في تقديم تجاربها حول آخر التقنيات في توفير البيئية الصحية والمثالية للخيول.

وتأتي الفعاليات التي استضافتها أيرلندا بالتزامن مع التطور المتواصل التي تشهده سباقات الخيل في المملكة إذ تنظم كأس السعودية، أغلى سباق في العالم، في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة. كما يُصنف السباق، الذي أُقيم لأول مرة عام 2020، ضمن سباقات المجموعة الأولى عالمياً، ويُعد أعلى مستوى في سباقات الخيل بجائزة مالية تصل إلى 20 مليون دولار.

يُذكر أن الجهورية الأيرلندية تُعد وجهة رائدة في رياضة سباقات الخيل وتربية الخيول والفروسية، حيث تساهم تلك الأنشطة بنحو 1.8 مليار يورو في الاقتصاد الأيرلندي كل عام وتوفر 15,000 وظيفة بدوام كامل. ويشهد الطلب العالمي على الخيول الأيرلندية تزايداً ملحوظاً، حيث تُصدّر إلى 40 دولة مختلفة بقيمة تصل إلى حوالي 500 مليون يورو.

#بياناتحكومية

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حول إنتربرايز أيرلندا

· تُعد إنتربرايز أيرلندا الوكالة الحكومية الأيرلندية المتخصصة بالتجارة والابتكار.

· وتستثمر في أكثرها ابتكاراً خلال كافة مراحل نموها وتقوم بربطها مع العملاء الدوليين عبر مختلف القطاعات.

· يتمثل هدف الوكالة في بناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية والشركاء الأيرلنديين.

· وتملك الوكالة 40 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات (دبي وأبوظبي) والمملكة العربية السعودية (الرياض)، وتعمل فرقها الخبيرة في القطاع مع الشركات الدولية لدراسة احتياجات أعمالها وإيجاد الحلول المناسبة.

حول ريد ميلز

· تُعد كونوليز ريد ميلز شركة عائلية رائدة عالمياً في مجال أطعمة الخيول وحلول التغذية، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة، من بينها دول الخليج.

· وتستند منتجات الشركة الأيرلندية إلى العلم والتكنولوجيا والتميز الغذائي.

· ويشكل أداء الخيول وصحتها محور التزام منتجات الشركة المدعومة من إنتربرايز أيرلندا.

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