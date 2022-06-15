وتمنحهم حق تملك الأراضي أو الفلل

لاقت دولة الإمارات العربية المتحدة طلباً متزايداً على العقارات فيها ولفتت أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب المقيمين للإستثمار العقاري فيها مما ساهم في انتعاش السوق العقاري بشكل خاص و الإقتصادي بشكل عام، فخلال الخمس سنوات الماضية شهدنا طلباً متزايداً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين لشراء قطع أراضي وتطوير فيلاتهم الخاصة أو البناء والبيع للمستخدمين النهائيين.

يوفر مجمع الوصل للأراضي 140 قطعة أرض للمستثمرين الأجانب المغتربين ، مع إذن لبناء فلل سكنية فاخرة بملكية كاملة للتملك الحر . يقع هذا المجمع بمكان استراتيجي بامتياز ، بين مركز دبي المالي العالمي وقلب المدينة والخليج التجاري وشارع الشيخ زايد من جانب واحد، وسيتي ووك وبوكس بارك وقناة دبي وجميرا وجزيرة بولغري من الجانب الآخر. ومع كل هذه المغريات للأسف الكثير من المستثمرين الأجانب والمغتربين لا يدركوا أن لديهم الفرصة لشراء أراضي أو فيلات للتملك الحر في قلب المدينة العالمية دبي.

وفي هذا الصدد قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية:" موقع متميز كهذا وأسعار تنافسية رائعة دفعتني إلى شراء العديد من الأراضي والبدء ببناء مسكني الخاص فيها، فقد أصبحت شركتنا شريك حصري مع المستثمرين في الاستحواذ على أكثر من 13 قطعة أرض لتطوير فيلات تفوق مستوى الفخامة"

وأضاف:" نقدر بيع هذه الفلل في أي مكان ما بين 30 إلى 45 مليون درهم ، اعتماداً على المساحة المبنية للعقار والتي تتراوح بين 14000 إلى 20000 قدم مربع".

وبالنسبة للإشراف على تطوير هذه الفلل فهناك فريق متخصص من إدارة التطوير العقاري التابع لشركة إف إي إم العقارية يتابع كل الأمور خطوة بخطوة لضمان الجودة و التسليم في الوقت المناسب المقدر في فبراير 2023. حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه الفلل 500 مليون درهم إماراتي.

في الأشهر الستة الماضية من عام 2022 تم بيع 27 قطعة أرض، مقارنةً بـ 7 قطع أراضي فقط خلال عام 2021 ، أي بزيادة قدرها 400% في حجم المبيعات.

يتميز مجمع الوصل بأنه الموقع الوحيد الذي لديه إذن التملك الحر لشراء أو بناء فيلا خاصة ذات مستوى فاخر، وهو مشروع تم بيعه من قبل مِراس.

مما هو جدير بالذكر أنه تبلغ قيمة قدم المربع الواحد نحو 5000 درهم تقريباً في أراضي فيلات جميرا باي ، بينما شهدت أراضي فيلات لامير زيادة ملحوظة خلال الأشهر الستة الماضية وارتفعت من 900 درهم للقدم المربع إلى 1400 للعقارات الغير مطلة على الواجهات المائية ، ومن 1350 درهم إلى 2000 درهم للقدم المربع للعقارات المطلة على الواجهات المائية مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ.

مع الطلب المتزايد والعرض المحدود الذي يشهده السوق العقاري، حققت الوصل قيمة إضافية بشكل مختلف على السوق ليس فقط باعتبارها شركة عقارية تتخذ الشكل الروتيني وحسب وإنما لمواصلة الزيادة في ظل الطلب العالي من قِبل المستثمرين.

وإن ارتفاع النسبة الطابقية الى 85% مقارنة بمناطق اخرى مثل أراضي لامير 68% وغياب الرسوم الخدمية التي يدفعها المالك للمطور وحرية التصميم بعدم التقيد بطابع معماري معين تعد من أهم العوامل التي زادت الاهتمام بمنطقة أراضي الوصل.

#بياناتحكومية

- انتهى -