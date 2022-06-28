على مساحة تتجاوز الـ 3500 متر مربع

وقّعت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، عقداً مع شركة مرتفعات محضة للتجارة لإقامة مشروع محطة خدمات متكاملة للمركبات على مساحة 3559 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 500000 ريال عماني، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة والداعمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والعاملين بالمدينة الصناعية بصورة خاصة والمقيمين في محافظة البريمي بصورة عامة، لما يقدمه من تسهيلات وخدمات للمركبات، لا سيما وأن المحطة ستقام على الشارع العام المؤدي إلى المدينة الصناعية، كما يعد هذا المشروع قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خلال توفيره لعدد من الوظائف ومساهمته في استقطاب بعض المشاريع الخدمية التي يمكن أن يستفيد منها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقّع العقد سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية، وراشد بن سالم الكعبي، مدير المشروع.

وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مدينة البريمي الصناعية، من أبرزها مشروع " تطوير البنية الأساسية المرحلة 1&2"، والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تتجاوز (5) مليون ريال عماني، حيث تتجاوز الإنجاز فيه الـ 30 %، ويشمل تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 400م2 ، أعمال إعادة تأهيل الطرق، إنشاء شبكة توزيع إمداد المياه، والأعمال الكهربائية بما في ذلك توفير إنارة الشوارع للمرحلة الثانية من الامتداد والتي يبلغ عددها 85 عمود إنارة، وتمديد أعمال البنية التحتية والخدمات، ويجري العمل حاليا على استكمال أعمال محطة الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار..

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