نشرا لثقافة التحفيز والتنافس الإيجابي

دبي: أطلق سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جائزة "تحدي البيرق" التي تهدف إلى نشر ثقافة التحفيز والتنافس الإيجابي بين الموظفين والتي من خلالها تسعى الدائرة إلى الارتقاء ببيئة العمل الجمركية، جاء اطلاق الجائزة في حفل افتراضي بحضور المدراء التنفيذين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية وموظفي الدائرة.

وتهدف "جائزة البيرق " إلى تطوير مهارات وقدرات المفتشين الجمركيين، الامر الذي يُسهم في تعزيز مفهوم الموظف الشامل ودعم مبدأ التنافسية المؤسسية، وخلق روح الفريق الواحد بين الفئة المستهدفة من الجائزة.

وخلال الحفل قال سعادة أحمد محبوب مصبح: تأتي هذه الجائزة لتحفيز روح المنافسة بين كادر التفتيش الجمركي في جمارك دبي وتطوير مهاراتهم في مجال عملهم عن طريق إشراكهم في المسابقات الشاملة لمختلف الجوانب المطلوبة في عمل المفتش الجمركي.

وأكد سعادته أن عمليات التفتيش الجمركي تُعد من المهام الرئيسية المنوط إنجازها بالهيئات والدوائر الجمركية في مختلف انحاء العالم لحماية أمن المجتمعات

عبر التصدي لمحاولات ادخال البضائع التي تشكل خطراً على سلامة أفراد المجتمع .

مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص بصورة مستمرة على تطوير قدرات مفتشيها، حيث تعتبر من الأولويات الأساسية التي نعمل على تحقيقها باستمرار عبر توفير أحدث برامج التدريب لهم ليواكبوا المستجدات العالمية في مجال التفتيش الجمركي، والقيام بواجباتهم الحيوية في خط الدفاع الأول على اكمل وجه، ما يمكن الدائرة من تطوير دورها الحيوي في حماية المجتمع وتيسير التجارة من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 والتي تشمل غاياتها وأهدافها ريادة الجمارك الآمنة والمستدامة عالمياً، ، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتقدم المستمر لتحقيق الصدارة العالمية لدولة الامارات في كافة المجالات.

ومن جانبه أفاد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية:" تحرص جمارك دبي ومن خلال خطتها الاستراتيجية، على إعداد كوادر وطنية مستقبلية قادرة على قيادة دفة العمل الجمركي، إذ تُسَخر الدائرة كافة إمكاناتها لبناء قدرات المفتشين وتعزيز كفاءاتهم الوظيفية في مختلف مجالات العمل الجمركي، وتمكينهم لدعم مسيرة التنمية المستدامة، حيث نعمل على توفير البرامج التدريبية المختلفة لكادر التفتيش في جمارك دبي واطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في مجال التفتيش الجمركي، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الجهود المبذولة في مجال حماية أمن المنافذ الجمركية في الإمارة، إذ يكمن دور المفتشين الجمركيون في التصدي لكافة اشكال عمليات التهريب، وكذلك العمل على الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع."

وأكد الغفاري على أن جائزة " تحدي البيرق" سيكون لها دور كبير في خلق جو من التنافس الإيجابي بين المفتشين وتعزيز بيئة العمل بتجربة جديدة والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال، وقد جاءت فكرة الجائزة لتشجيع المفتش على الإبداع في مواجهة تحديات عمليات التفتيش في مختلف المنافذ الجمركية، حيث أن المنافسة في الجائزة تعتمد في الأساس على خبرة المفتش وذكائه وقوة الملاحظة والقراءة الجيدة للبيانات الجمركية.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أن للجائزة أربع معايير رئيسية هي (المعرفي، التقني، الميداني، والقيادي)، وقد تم تحديد مراحل للتحدي الداخلي في عدد من المراكز الجمركية ومنها البحرية، البرية، الجوية (المطارات)، الشحن الجوي. من خلال جدول زمني تم وضعه للتحدي، مشيراً إلى وجود لجنة تحكيم محايدة مُشكلة من خبراء في مجال التفتيش الجمركي بالدائرة لمتابعة وتقييم كافة المشاركين في مراحل المسابقة والتأهل للجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في جائزة " تحدي البيرق " في يناير من العام المقبل .

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