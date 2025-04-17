المنامة، البحرين – أعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن اتفاقية تعاون مع صندوق العمل (تمكين) ضمن برنامج التلمذة المهنية في الهندسة، والذي يهدف إلى تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني للشباب البحرينيين، وإعدادهم لسوق العمل وفقًا لأحدث المعايير المهنية.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لدعم التعليم والتدريب المهني في مملكة البحرين، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بقدرات تنافسية عالية وفي مجالات نوعية ومتخصصة.

ويأتي دعم تمكين لهذا البرنامج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

بهذه المناسبة، نوهت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بأهمية هذا البرنامج في إعداد الكفاءات الوطنية لدخول سوق العمل والنجاح فيه. وصرحت: "سيساهم هذا البرنامج في تقديم فرص مميزة للبحرينيين لبناء مهارات مطلوبة في السوق والحصول على فرص التدريب على رأس العمل لكسب الخبرة العملية اللازمة لنموهم وتطورهم الوظيفي. يتماشى هذا البرنامج مع هدفنا في جعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل وتقديم الفرص المناسبة لتسهيل دخولهم لسوق العمل وزيادة تنافسيتهم من خلال صقل وتطوير المهارات بحسب احتياجات السوق"

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني بأن التلمذة المهنية تعتبر من المبادرات الأساسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، حيث لطالما كانت عاملاً أساسياً في إعداد الأيدي العاملة الماهرة، فهي ليست مجالاً حديث العهد، بل نموذجاً مستداماً ومطلوباً لتلبية احتياجات المؤسسات بالمهارات التطبيقية، وأضاف : "من خلال هذه الشراكة مع تمكين، سيعمل مركز ناصر العلمي والتقني على توفير تجربة تعليمية مهنية متكاملة تجمع بين الجوانب الأكاديمية والتدريب العملي، بما يضمن تمكين الشباب البحرينيين من اكتساب المهارات التطبيقية التي تتماشى مع التطورات الصناعية والتقنية".

وعبر النعيمي عن اعتزاز المركز بالعمل جنباً إلى جنب مع تمكين والذي سيتيح فرصة أوسع لدراسة متطلبات السوق بشكل دقيق، والتواصل المباشر مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لفهم احتياجاتها من الكفاءات الوطنية، ومن ثم تصميم برامج تدريبية تستجيب لهذه المتطلبات بفاعلية. وبهذا النهج، لا يقتصر العمل على تأهيل الشباب لسوق العمل فحسب، بل العمل أيضاً على تزويد المؤسسات بالكوادر التي تمتلك المهارات والخبرات العملية التي تضمن لها الاستدامة والنمو.

وسيتولى الذراع التدريبي لمركز ناصر العلمي والتقني مسؤولية تنفيذ التدريب المهني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة المؤسسات على توظيف البحرينيين كمتدربين ومنحهم فرصة لاكتساب المهارات المهنية المطلوبة في مجالات متعددة مثل الكهرباء، واللحام، والسباكة. سيتم تخصيص 30% من وقت المتدربين للتعليم الأكاديمي و70% للتدريب العملي على رأس العمل، وذلك على مدى 36 شهرًا، لضمان تزويدهم بخبرات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للبرنامج من قبل المركز في وقت لاحق.

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