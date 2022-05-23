على هامش مشاركتها في "كومكس"

· دراسة لـ "إس إيه بي" وجدت أن 71 في المئة من صُنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات في دول الخليج يخططون للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات

· أكثر من نصف صناع القرار يخططون للاستثمار في إدارة رأس المال البشري وتخطيط الموارد المؤسسية في 2022 وما بعده

مسقط، سلطنة عُمان: تعرض عملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك: SAP) حلولها المبتكرة القابلة للتعديل، والخاصة بالتحوّل الرقمي، خلال مشاركتها في معرض "كومكس"، أكبر معرض للتقنية والاتصالات والابتكار والتحوّل الرقمي في سلطنة عُمان، والذي ينعقد بين 23 و25 مايو في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك في خضمّ تسارع الرقمنة الحاصلة في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة.

وبهذه المناسبة، قال وحيد آل حميد، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال لدى "إس إيه بي" عُمان، إن تركيز الشركة خلال مشاركتها في "كومكس"، ينصبّ على تمكين المؤسسات من التوافق مع رؤية عمان 2040، التي تشمل، في أهمّ جوانبها، تطوير تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضح آل حميد أن "إس إيه بي" استطاعت تحديد الأولويات الراهنة في السوق بعد دراسة ناجحة لاحتياجات القطاع العام، ما جعلها تسلّط الضوء في "كومكس" بقوّة على حلولها الموجهة للمؤسسات الذكية، والتي تشتمل على إدارة سلاسل التوريد، وإدارة تجربة الموظفين، وإدارة الإنفاق الذكي. وأضاف: "أظهر استطلاع أجري حديثًا بتكليف من "إس إيه بي" وشمل صُناع القرار في مجال تقنية المعلومات في عُمان ودول مجلس التعاون

الخليجي، أن مجالات الأولوية في الاستثمار الرقمي في العام 2022 وما بعده تشمل إدارة رأس المال البشري، وتخطيط الموارد المؤسسية، وحلول الأعمال الأساسية، والمشتريات".

وأشار آل حميد إلى عوامل تُكسب حدث "كومكس" هذا العام أهمية خاصّة، من بينها تسارُع وتيرة التحوّل الرقمي في أنحاء السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي جرّاء أزمة الجائحة، وتسمية مسقط "العاصمة الرقمية العربية" للعام الجاري 2022 من قبل مجلس الوزراء العرب لتقنية المعلومات والاتصالات نتيجة للجهود العمانية الكبيرة المبذولة حاليًا في سبيل تمكين التحوّل الرقمي، ما يجعل من "كومكس عُمان" مكانًا مثاليًا لتبادل الخبرات والمعرفة وحصول المؤسسات الوطنية، سواء الخاصة أو العامة، والكبيرة منها أو الصغيرة، على الحلول التي تلبي احتياجاتها وتسرّع مسيرتها كي تغدو مؤسسات ذكية".

وتصف "إس إيه بي" المؤسسات بـ "الذكية" إذا كانت تطبق باستمرار التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات في إطار عمليات رشيقة ومتكاملة، وضمن نهج مؤسسي يساعدها على تعزيز مستويات الأرباح والاستدامة والقدرة على الصمود، بجانب تحولها إلى مؤسسات تُدار بشكل أفضل.

ووجدت دراسة "إس إيه بي" التي أجرتها "يوغوف"، أن 88 في المئة من صُناع القرار في مجال تقنية المعلومات، العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي، اتفقوا على أن الجائحة قد سرّعت مسيرتهم في التحول الرقمي العام الماضي.

وحدّد هؤلاء المسؤولون المجالات ذات الأولوية للاستثمار الرقمي في المؤسسات الحكومية في العام 2022 وما بعده، فذكر 65 في المئة "إدارة رأس المال البشري"، و67 في المئة "تخطيط الموارد المؤسسية"، فيما ذكر 53 في المئة "حلول الأعمال الأساسية"، و42 في المئة "تجربة العملاء"، و41 في المئة "التحليلات التنبؤية"، و30 في المئة "المشتريات".

وقال المشاركون في الدراسة أيضًا إن التقنيات الناشئة التي ستعطيها مؤسساتهم الأولوية في 2022 وما بعده، تتضمّن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات (71 في المئة)، وإنترنت الأشياء (56 في المئة)، والبيئات السحابية (52 في المئة)، والتحليلات التنبؤية (44 في المئة)، والبلوك تشين (39 في المئة)، والأتمتة الروبوتية للعمليات (36 في المئة).

من جانب آخر، تشارك "إس إيه بي" في معرض "كومكس" بصفة "راعٍ ماسي" للحدث، حيث تستضيف الزوار في جناحها بجانب مجموعة من الرعاة من شركائها؛ "إندس نوفاتور" و"إنفلكسيون" و"فونيكس مصر" و"كار تك" و"أبسولوت" (شريك أريبا) و"كابتيفا إنتيغريتي". بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وحيد آل حميد المشاركة في جلسة نقاش تعقد خلال الحدث تتمحور حول الوظائف في عالم الذكاء الاصطناعي. وبوسع زوار المعرض، الذي يقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، زيارة "إس إيه بي" في جناحها رقم E22.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن SAP

تقوم استراتيجية شركة SAP على مساعدة كافة الشركات للتحول إلى "مؤسسات ذكية"، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. 77٪؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس أيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد SAP المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم SAP في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

للاستفسارات الصحفية:

حسين التميمي، إس إيه بي، 971566811641+، husain.tamimi@sap.com

فادي أوزون، واليس، 971554457187+، fadi.ozone@wallispr.com

هذا، ويمكن زيارة مركز إس إيه بي للأخبار أو متابعة الشركة على تويتر عبر حسابيها: @SAPMENA و@sapnews، لمزيد من المعلومات.

نبذة عن SAP

تقوم استراتيجية شركة SAP على مساعدة كافة الشركات للتحول إلى "مؤسسات ذكية"، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. 77٪؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس أيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد SAP المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم SAP في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

للاستفسارات الصحفية:

حسين التميمي، إس إيه بي، 971566811641+، husain.tamimi@sap.com

فادي أوزون، واليس، 971554457187+، fadi.ozone@wallispr.com