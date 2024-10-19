خلال معرض جيتكس 2024: إحصاء أبوظبي يُطلق إصدار جديد من منصة "بيان" لخدمة متخذي القرار في الجهات الحكومية

أبوظبي: أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن إطلاق إصدار جديد من منصة "بيان" التي تستهدف تزويد متخذي القرار في حكومة أبوظبي بأحدث المؤشرات والتحليلات الإحصائية التي تتيح لهم متابعة أداء مختلف القطاعات واتخاذ قرارات مستنيرة لمواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، بما يعزز من قدرة الإمارة على استشراف المستقبل.

تم الإعلان عن الإصدار الجديد للمنصة على هامش مشاركة مركز الإحصاء – أبوظبي في معرض جيتكس العالمي 2024 الذي يقام في دبي خلال الفترة من 14 أكتوبر حتى 18 أكتوبر ضمن جناح حكومة أبوظبي تحت شعار "نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي". ويأتي هذا الإصدار في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتمكين الحكومة بالبيانات والإحصاءات، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الطموحة لتحقيق الريادة في مجال البيانات.

توفر المنصة لمتخذي القرار سلسلة من المؤشرات الإحصائية والتحليلات الشاملة التي تمكّن حكومة أبوظبي من التخطيط الاستراتيجي، من خلال توفير رؤى دقيقة وتفاعلية تدعم وضع السياسات والبرامج الحكومية بشكل استباقي. كما تتيح المنصة للمستخدمين من الجهات الحكومية تخصيص لوحات تحكم متقدمة لعرض البيانات وتقديم تحليلات تفاعلية، مع إمكانية دمج بيانات جديدة وتحليلها بطريقة مبتكرة.

في هذا السياق، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: "تجسد بيان، المنصة الموحَّدة لاتخاذ القرار، جانبًا من ريادة أبوظبي في عالم البيانات وتبرز في الوقت ذاته قوة الجهود الجماعية في تعزيز التنمية المستدامة، حيث يمثل نجاحنا في إطلاق المنصة ثمرة للتعاون الوثيق مع شركاءنا الاستراتيجيين الذين قدموا بيانات قيمة للمركز مما أسهم في وضع أسس للحلول المبتكرة التي تترك أثرًا كبيرًا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة."

وأضاف سعادته "التزامًا برؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية أبوظبي الطموحة، يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بتمكين متخذي القرار في الحكومة من صياغة سياسات واستراتيجيات مستنيرة من خلال حلول متطورة لمعالجة التحديات بفعالية والاستفادة من الفرص الناشئة بالاستناد إلى البيانات."

ويتيح الإصدار الجديد من "بيان" مجموعة من الخدمات الذاتية المتطورة، التي تشمل إمكانية تخصيص الرسومات البيانية والتصويرية الذكية لاستعراض السيناريوهات المستقبلية وتوقع تأثير السياسات والخطط الحكومية على مختلف القطاعات. وتوفر المنصة أدوات حديثة لتحليل البيانات، بدءاً من لوحات استكشاف البيانات التي تمكّن المستخدمين من تجهيز البيانات ومعالجتها، وصولاً إلى لوحات التحليل المتقدم التي تعتمد على تقنيات تعلم الآلة المتطورة لضمان دعم عملية صنع القرار.

ومن جانبها، قالت سعادة بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال "بفضل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة في منصة "بيان"، يُمكن للمستخدمين من الجهات الحكومية الحصول على إجابات سريعة تستند إلى بيانات دقيقة يتم عرضها على هيئة رسومات تصويرية تفاعلية تغطي مختلف القطاعات. كما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى البيانات المكانية لتحليل الأنماط الجغرافية، مما يعزز من فهم تأثير السياسات على المناطق المختلفة في الإمارة".

ولتمكين الجمهور من الاستفادة من إمكانات المنصة، يوفر مركز الإحصاء – أبوظبي نسخة مخصصة للجمهور عبر تطبيق "بيان" المتاح على الهواتف الذكية، ليكون بوابة سهلة للوصول إلى البيانات الإحصائية وتوظيفها في دعم القرارات الفردية والمجتمعية، على أن يتم إتاحة خصائص الذكاء الصناعي التوليدي في نسخة الجمهور في الإصدارات المقبلة.

معلومات عن مركز الإحصاء – أبوظبي

تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بالقانون رقم (7) لسنة 2008 وذلك لتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وأعيد تنظيم المركز بالقانون رقم (5) لعام 2021 وتضمن نقل تبعيته لمكتب أبوظبي التنفيذي. وفي أبريل 2023، وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2023، انتقلت تبعية المركز لدائرة التمكين الحكومي.، كجهة حكومية لها شخصية قانونية مستقلة تتولى مسؤولية تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، ودعم متخذي القرار الحكومي من خلال منظومة لامركزية تتناسب مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي.

ويضطلع المركز بمهام تطوير وبناء منظومة إحصائية متكاملة من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة كافة جوانب العمل الإحصائي في الإمارة. ويتضمن ذلك الإشراف الفني على أعمال الإحصاء، إلى جانب قيام المركز بجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ومعالجة وأرشفة ونشر وحماية البيانات الإحصائية الخاصة بإمارة أبوظبي من مصادر البيانات. كما يتولى المركز مسؤولية إجراء التقديرات والإسقاطات والاستقراءات، والتنبؤات المستقبلية، وتطويرها ونشرها. وللمركز أهلية التعاقد مع أية جهة أو شركة داخل الإمارة أو خارجها للقيام بأنشطة جمع البيانات والأنشطة الإحصائية الأخرى.

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