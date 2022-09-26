عقدت عدة اجتماعات استراتيجية مهمة

زار وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برئاسة الأمين العام لـ (أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، ورئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) السيد محمد فروق رازا الجمهورية التركية، وخلال الزيارة عقدت عدة اجتماعات استراتيجية مع سلطات تنظيمية ورقابية ومؤسسات إشرافية، وكذلك مع العديد من أصحاب المصالح. وقد قامت جمعية البنوك التشاركية التركية (TKBB) بالإعداد وتنظيم هذه الزيارة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع الرئيس الثاني هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية(BRSA) الدكتور يعقوب السرقايا، نائب الرئيس السيد محمد إريشين، ورئيس قسم المصرفية التشاركية الدكتور إيلكر كوتش، ورئيس قسم العلاقات الخارجية الدكتور نوح كاراتاشتان، ومع لفيف من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

كما التقى الوفد برئيس قسم التمويل التشاركي في مكتب الشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية(CBFO) الدكتور طارق أكين، وقد ناقش الوفد وسائل التعاون وتبادل الخبرات والخطط المستقبلية.

كما أجرى الوفد محادثات مثمرة مع كل من نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية التركي(CBRT) الدكتور امراه شينر وفريقه. وألتقى بعضو هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة(IPRSA) الدكتور يوسف دينك.

حيث تناولت الاجتماعات عدة مبادرات لتلبية المتطلبات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين أيوفي وأصحاب المصالح الرئيسين في تركيا وكذلك العمل على توحيد المعايير والممارسات مع النظراء الأتراك.

وأعرب الأمين العام لـ(أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، عن سعادته للزيارة الناجحة إلى تركيا، قائلاً: "تشكر أيوفي جمعية البنوك التشاركية التركية على دعمها وتعاونها وكرم ضيافتها. ونؤكد أن تركيا تملك إمكانات هائلة لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في صناعة التمويل التشاركية العالمية، ومازالت هناك العديد من المجالات الممكن اكتشافها من قبل أيوفي وجمعية البنوك التشاركية التركية لتطوير الصناعة. كما نثق من أن هذه الزيارة ستفتح أبواب لمزيد من التعاون. "

والجدير بالذكر، عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) اجتماعه السابع والعشرين في مقر جمعية البنوك التشاركية التركية، كما عقدت جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة "التمويل المجمع".

#بياناتشركات

- انتهى -