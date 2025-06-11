دبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديرًا لمساهمتها في دعم مبادرة "صكوك الوقف"، أول وقف خيري من نوعه في المنطقة.

وسلّم سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، «علامة دبي للوقف» لمعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بحضور سعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، ومديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي وعدد من كوادر الجانبين.

حضر اللقاء من جانب ھیئة كھرباء ومیاه دبي ٌكل من المھندس ولید بن سلمان، النائب التنفیذي للرئیس لقطاع تطویر الأعمال والتمیز، والدكتور یوسف الأكرف، النائب التنفیذي للرئیس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشریة، والمھندس مروان بن حیدر، النائب التنفیذي للرئیس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وعبّر معالي سعيد محمد الطاير عن اعتزازه بحصول هيئة كهرباء ومياه دبي على "علامة دبي للوقف"، وقال: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسؤوليتنا المجتمعية ودورنا الوطني في دعم المبادرات الخيرية والتنموية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفاهيم العطاء والاستدامة. ويُشكل دعمنا لمبادرة (صكوك الوقف) ترجمة عملية لمسؤوليتنا المجتمعية المؤسسية واستراتيجيتنا في تعزيز الشراكات المجتمعية والارتقاء بالأثر الإيجابي لأعمالنا بما يخدم المجتمع ويعزز منظومة الوقف المبتكرة".

وأكد سعادة عيسى الغرير أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت من أوائل الجهات المساهمة في مبادرة (صكوك الوقف) التي جرى اطلاقها عام 2022، حيث قدمت مساهمة بقيمة خمسة ملايين درهم مقسمة على دفعات لمدة ثلاث سنوات، وثمّن الغرير مساهمة الهيئة النبيلة والتي أسهمت في دعم المستهدفات الإنسانية لمبادرة صكوك الوقف.

وأضاف عيسى الغرير أن منح هيئة مياه وكهرباء دبي، (علامة دبي للوقف) يأتي تقديراً لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف المبتكر، بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة في دعم أجندة دبي الاجتماعية والاقتصادية.

وتعد مبادرة «صكوك الوقف» أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لكافة فئات المجتمع، أن يكونوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.

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