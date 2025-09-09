أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بدور الأوقاف كأداة تنموية مستدامة، نظمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي) جلسة مجتمعية تحت عنوان "مفهوم الوقف وفوائده في تنمية المجتمع" في مجلس سالم بن لوتية العامري بمدينة العين، ضمن سلسلة لقاءات "مجالس أبوظبي".

وسلطت الجلسة الضوء على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعريف الوقف، وأنواعه، وأثره في دعم التنمية المجتمعية المستدامة. بالإضافة إلى لمحة عن مبادرة "وقف الحياة"، كنموذج وقفي مبتكر، يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية، وأهمية تسجيل الوقف وإدارته وفق أفضل الممارسات والحوكمة المؤسسية.

وأشار سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر – أوقاف أبوظبي، خلال الجلسة إلى أهمية التواصل المجتمعي بهدف تعزيز تأثير المشاريع والأصول الوقفية، وتسليط الضوء على دور الوقف في استدامة الاقتصاد الدائري في أبوظبي. وأضاف: " لطالما شكل الوقف مبدأ متجذّر في ثقافتنا، وركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. لذا يعتمد نجاح مبادرات مثل 'وقف الحياة' على تفعيل دور المؤسسات والأفراد على حد سواء، لأن مفهوم الوقف المستدام، الذي يعمل على تعظيم الأثر من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة، يشكل استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة."

وأضاف سعادته: "نعمل في أوقاف أبوظبي على تحويل ثقافة العطاء إلى منظومة مؤسسية قائمة على الاستدامة والشفافية، تعكس قيم مجتمعنا، وتسهم في تحقيق أثر فعّال في مجالات التعليم والصحة والتماسك المجتمعي."

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

