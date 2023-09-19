الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وقعت كليتي الهندسة في كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم يوم 13 سبتمبر تتيح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة فرصة استكمال دراساتهم العليا في جامعة إدنبرة ضمن إطار برنامج 4+1، والذي يتيح للطلبة ممن أكملوا أربع سنوات من دراساتهم الجامعية وحصلوا على شهادة البكالوريوس في الهندسة فرصة الانضمام إلى كلية الهندسة في جامعة إدنبرة لمدة عام واحد لمتابعة دراستهم العليا، حيث يحصل الطلبة بناءً على هذه الاتفاقية على أولوية القبول في جامعة إدنبرة بشرط استيفائهم جميع متطلبات القبول. كما ويستفيد الطلبة المتقدمون لجامعة إدنبرة أيضًا من منحة جزئية قيمتها 3,000 جنيه إسترليني.

تتاح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال برنامج 4+1 فرصة متابعة دراساتهم العليا في مختلف التخصصات الهندسية التي تطرحها جامعة إدنبرة مثل: التصميم والتصنيع الرقمي، وهندسة الطاقة الكهربائية، والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحرائق، ومعالجة الإشارات والاتصالات، وأنظمة الطاقة المستدامة، والهندسة الكيميائية المتقدمة والطاقة المتقدمة.

قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "يمثل هذا التعاون بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة فرصة مميزة لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. فبرنامج 4+1 لن يزود طلبتنا بأساسيات الهندسة فحسب، بل سيسمح لهم أيضًا باستكمال دراستهم العليا في جامعة إدنبرة ذات المستوى العالمي، والحصول على تعليم مرموق يضعهم على طريق التميز والاعتراف الدولي".

ومن جانبه قال البروفيسور أريستيدس كيبراكيس، مدير التدويل في كلية الهندسة بجامعة إدنبرة: "إن هذه الشراكة الأكاديمية الجديدة بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة ستسمح لمؤسستينا العالميتين بتأهيل الجيل القادم من المهندسين وتعريفهم بأحدث التقنيات الهندسية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية الحديثة".

تعد هذه الشراكة بين المؤسستين شهادة على التزامهم برعاية قادة الهندسة المستقبليين ومثال على التعاون الدولي لتعزيز التميز الأكاديمي على نطاق عالمي. تعمل كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة أيضًا على تعزيز تواصلها الصناعي وإثراء تجارب الطلبة من خلال إطلاق برنامج "النخبة" الهندسي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي يؤسس من خلال الشراكات الصناعية تعاونًا في مجالات البحث والتطوير وبرامج التدريب والتدريب الداخلي وتبادل المعارف والموظفين والإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والرحلات الميدانية.

تعد الجامعة الأمريكية في الشارقة من بين أفضل 25 بالمائة من جامعات العالم، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2024، كما جاءت بالمرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة الهندسة والتكنولوجيا، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" الجامعية العالمية للمجالات الأكاديمية (2023). تحتل جامعة إدنبرة المرتبة 22 وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية (2024) ، والمرتبة 59 في الهندسة والتكنولوجيا، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية حسب التخصصات الأكاديمية لعام 2023.

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حول الجامعة الأمريكية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.