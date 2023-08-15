ضمت 28 مُتخصصاً في الضرائب

تم تقديم برنامج الدبلوم المعتمد والمعترف به عالمياً بالتعاون مع "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط"، والذي زود المشاركين بمعرفة شاملة بالقانون الاتحادي الخاص بضريبة الشركات الجديد

الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 28 مُتخصصاً في الشؤون المالية والقانونية والضريبية من 13 جنسية، منهم 46% من الإناث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مؤخراً بتخريج الدفعة الأولى من "برنامج دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي"، والذي تم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز"، المُتخصصة في تنمية المواهب والمهارات التابعة لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط".

وأقيم مؤخراً حفل تخرج لتكريم 28 من المُتخصصين في الشؤون المالية والقانونية والضريبية من مختلف القطاعات، استكمالاً لسلسة تعليمية مكثفة لدراسة قانون ضريبة الشركات الاتحادي الذي دخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من 1 يونيو 2023. تتألف الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المقدم في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والمعترف به عالمياً، من 13 جنسية، منهم 46% من الإناث، ما يعكس الجاذبية العالمية والطبيعة الشاملة لبرامج الأكاديمية. وامتد البرنامج المكثف على مدى شهر واحد لتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة والتي ستمكنهم من توجيه الشركات نحو الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات الجديدة في دولة الإمارات.

وساهم تنوع المشاركين أيضاً في خلق بيئة تعليمية ديناميكية وجاذبة، حيث يستفيد المشاركون من فرص التواصل الهادفة مع ممارسين ومهنيين من خلفيات متنوعة. واجتاز بعض المشاركين من هذه الدفعة بالفعل اختبار الشهادة النهائي المقدم من "رابطة فنيي الضرائب-المملكة المتحدة" لإثبات مستويات كفاءتهم وإلمامهم الكامل بالقانون الاتحادي الجديد.

وفي كلمته الرئيسية خلال الحفل، قال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يشكل تخريج أول دفعة من ‘برنامج دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي’ إنجازاً جديداً لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي وتتويجاً لجهودنا المتواصلة التي تعكس التزامنا بتوفير التعليم اللازم والمرتبط بالقطاع لتوسيع مهارات مجتمع الخدمات المالية. وبتعاوننا مع أكاديمية ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ اكتسب المُتخصصون الماليون المعارف والمهارات العملية الكفيلة بضمان امتثال جميع الممارسات والأنظمة والعمليات الخاصة بشركاتهم مع النظام الضريبي الجديد. وأتقدم بالتهنئة لجميع الخريجين وأتطلع إلى الترحيب بالمشاركين الجُدد في برامجنا القادمة".

من جانبه، قال تيمور علي مير، الشريك لدى "برايس ووترهاوس كوبرز" ورئيس المؤهلات: "سعداء بتعاوننا مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يعزز التزامنا بمواكبة الاحتياجات الضريبية المتطورة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. يسعدنا أن نبارك للدفعة الأولى من الخريجين، ونتطلع إلى تمكين المزيد من الكوادر المالية لضمان التطبيق السلس لضريبة الشركات في دولة الإمارات والامتثال لأحكامه".

ورحبت ماريكا لويجينديك، رئيسة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، بالخريجين والضيوف في حفل التخرج، بحضور فرق الإدارة العليا من أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز". وشكرت زينة فايد، مديرة تطوير الأعمال في "برايس ووترهاوس كوبرز"، الطلاب على مشاركتهم وتصميمهم على إكمال الدورة، متمنية لهم التوفيق في اختبارات الشهادة النهائية.

تم تصميم "برنامج دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي" لتوسيع المعارف الفنية للعاملين في قطاع ضريبة الشركات. حيث يزود الدبلوم المُتخصصين في المالية والضرائب بفهم متعمق ومعرفة شاملة باللوائح الجديدة والمتطلبات التشريعية والتطبيق العملي لنظام الضرائب الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. وتوضح الدورة أيضاً طريقة حساب الالتزامات الضريبية للشركات والامتثال لأحكام والتزامات الدفع والإيداع.

وتماشياً مع التزامها المتواصل بتقديم برامج أكاديمية بشهادات عالية الجودة ومعترف بها عالمياً لبناء وصقل المهارات والخبرات المُتخصصة لمجموعة واسعة من الممارسين العاملين ضمن مختلف قطاعات الخدمات المالية، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي أول مؤسسة تتعاون مع أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز" لتقديم هذه الشهادة المعتمدة. ويجدر بالذكر أن اختبار الدبلوم مُعتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات.

وستبدأ الدفعة الثانية من "دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي" قريباً. لتسجيل اهتمامك بالدورة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يرجى زيارة:

https://academy.difc.ae/news-events/difc-academy-holds-graduation-ceremony-first-batch-uae-corporate-tax-diploma/register-your-interest-uae-corporate-tax-diploma-2nd-batch

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